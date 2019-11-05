Милованов зізнався, що голосував за Порошенка

Міністр економіки Тимофій Милованов, який планує боротися з корупцією за допомогою амністії заявив, що на виборах Президента України голосував за колишнього Президента Петра Порошенка.

Про це Милованов розповів в інтерв'ю виданню "Цензор.net", передають Українські Новини.

"Я голосував за Петра Порошенка на президентських виборах. А на парламентських я не голосував, тому що в день виборів я сидів у штабі партії "Слуга народу" з Дмитром Разумковим (спікер парламенту, - ред.) і Сергієм Корнієнко (перший заступник голови фракції "Слуга народу", - ред.), доопрацьовував програму для навчання в Трускавці", - заявив міністр економіки.

Милованов розповів, що зрозумів, що у нього з'явилася довіра до Зеленського під час свого викладання новообраним депутатам "Слуги народу" в Трускавці.

"Я побачив, що це нормальні люди. Можна бути знайомими один з одним багато років, але, пішовши в похід на кілька днів, дізнатися людину по-новому, побачити його в природному середовищі існування. Ось таке "середовище проживання" було в Трускавці", - заявив Милованов.

Як повідомляли Українські Новини, Милованов заявив, що номер "95 кварталу" про Гонтареву негативно впливає на інвестклімат в Україні. Раніше Милованов заявив, що його ніколи особливо не цікавила Україна, а цікавив вітрильний спорт.