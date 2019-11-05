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05 листопада 2019, вівторок, 12:48 18
Зовнішня політика 2019-11-05T12:56:02+02:00
Українські Новини
Милованов зізнався, що голосував за Порошенка

Милованов зізнався, що голосував за Порошенка

Вибори Президента України, Петро Порошенко, Тимофій Милованов, міністр економіки
Тимофій Милованов.
Тимофій Милованов.

Міністр економіки Тимофій Милованов, який планує боротися з корупцією за допомогою амністії заявив, що на виборах Президента України голосував за колишнього Президента Петра Порошенка.

Про це Милованов розповів в інтерв'ю виданню "Цензор.net", передають Українські Новини.

"Я голосував за Петра Порошенка на президентських виборах. А на парламентських я не голосував, тому що в день виборів я сидів у штабі партії "Слуга народу" з Дмитром Разумковим (спікер парламенту, - ред.) і Сергієм Корнієнко (перший заступник голови фракції "Слуга народу", - ред.), доопрацьовував програму для навчання в Трускавці", - заявив міністр економіки.

Милованов розповів, що зрозумів, що у нього з'явилася довіра до Зеленського під час свого викладання новообраним депутатам "Слуги народу" в Трускавці.

"Я побачив, що це нормальні люди. Можна бути знайомими один з одним багато років, але, пішовши в похід на кілька днів, дізнатися людину по-новому, побачити його в природному середовищі існування. Ось таке "середовище проживання" було в Трускавці", - заявив Милованов.

Як повідомляли Українські Новини, Милованов заявив, що номер "95 кварталу" про Гонтареву негативно впливає на інвестклімат в Україні. Раніше Милованов заявив, що його ніколи особливо не цікавила Україна, а цікавив вітрильний спорт.

Більше новин про: Вибори Президента України Петро Порошенко Тимофій Милованов міністр економіки

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