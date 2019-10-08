подписаться на рассылку
24.75 25.25
26.9 27.7
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Машины вытесняют людей: какие профессии будут востребованы, а какие исчезнут в ближайшем будущем
08 октября 2019, вторник, 08:39 698
Жизнь 2019-10-08T08:49:42+03:00
Українські Новини
Машины вытесняют людей: какие профессии будут востребованы, а какие исчезнут в ближайшем будущем

Машины вытесняют людей: какие профессии будут востребованы, а какие исчезнут в ближайшем будущем

Работа. Фото: pixabay
Работа. Фото: pixabay

В то время, как в Госцентре занятости назвали профессии с самой низкой зарплатой: среди них врачи, учителя и воспитатели, по прогнозам ученых уже в ближайшие 20 лет в Украине и мире исчезнут более 50 профессий, вместо которых появятся около 200 новых.

Как сообщают "Факты.ICTV", на украинских предприятиях в Киевской области роботы уже начали заменять людей на заводе, сваривая детали к сельхозтехнике, а люди только контролируют процесс с помощью пульта. Работа робота более быстрая и точная, в процессе значительно уменьшается количество ошибок.

Роботы в Украине работают на нескольких сотнях предприятий. А, например, в Сингапуре уже даже есть завод, где все сотрудники – роботы.

Кассы самообслуживания в мире появились лет двадцать назад. В Украину пришли в 2013-м и становятся все более популярными. Это уменьшает очередь и для супермаркетов выгодно: кассы самообслуживания меньше, поэтому можно сэкономить торговую площадь. Хотя полностью отказаться от кассиров в магазинах пока не готовы.

Но это будущее не такое уж и далекое. Специалисты из Оксфордского университета подсчитали: уже через десять-двадцать лет исчезнут более полусотни профессий. Первыми под удар попадут отрасли, которые легко автоматизировать: строители, сварщики или те же кассиры. Исчезнут также бухгалтеры, турагенты и даже журналисты-новостийщики. Это прогноз для США. В Украину сплошная автоматизация придет чуть позже.

Но когда бы не наступили изменения, готовиться к ним надо уже сейчас. Ведь вместо старых появятся почти 200 новых профессий, которые потребуют специфических знаний. Илон Маск, например, рекомендует изучать инженерию, физику и некоторые связанные науки.

В будущем программировать должны будут уметь учителя и врачи. Например, появится специальность IT-врача, который может не только установить диагноз, но и написать программы для приборов и роботов.

Медицинские компьютеры берут на себя рутинные процедуры, скажем, слежение за выполнением упражнений. Врач имеет больше времени подумать над стратегией терапии и, наконец, просто пообщаться с пациентом. Собственно, умение коммуницировать в будущем будет тоже на вес золота, – прогнозируют эксперты. И в мире компьютеров очень важно оставаться людьми.

Как сообщали Українські Ноивни, эксперт назвала 4 востребованные профессии, для которых нужно высшее образование.

Также британские СМИ составили список самых странных реальных профессий, которые приносят неплохой или даже очень неплохой доход.

Больше новостей о: Образование Профессии Высшее образование Высокооплачиваемые профессии

Архив
Новости
Украине до конца года надо выплатить $3,3 млрд по госдолгу 09:20
Украинцы переплачивают за коммуналку: как изменятся платежки в отопительный период 09:15
В Украине проведут перепись населения: что будут спрашивать и как не попасть на мошенников 09:07
Разумков отмечает 36-летие 08:45
Они будут уводить свои войска, - генерал рассказал, как восстановить контроль над границей на Донбассе 08:16
больше новостей
В Украине массово проверяют пенсионеров: кого могут заставить вернуть деньги 09:38
Они будут уводить свои войска, - генерал рассказал, как восстановить контроль над границей на Донбассе 08:16
Зеленский думает над строительством моста через Северский Донец возле Станицы Луганской 13:27
Собаку нашли под завалами спустя месяц. Скриншот: Facebook/T.A. Walker - WPTV
На Багамах спустя месяц после урагана "Дориан" под завалами нашли щенка 09:31
ГБР просит суд взять под стражу Пашинского 11:42
больше новостей
Елена Кравец. Скриншот
Зеленский проверяет все шутки "Квартала 95" о себе, - Елена Кравец 20:38
На Донбассе боевики из крупнокалиберного пулемета расстреляли украинского воина 23:55
Они будут уводить свои войска, - генерал рассказал, как восстановить контроль над границей на Донбассе 08:16
ГБР просит суд взять под стражу Пашинского 11:42
"Киевгорсвет" связывает обыски СБУ с опубликованным аудиторским отчетом департамента финконтроля и аудита КГГА 17:01
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok