Машины вытесняют людей: какие профессии будут востребованы, а какие исчезнут в ближайшем будущем

В то время, как в Госцентре занятости назвали профессии с самой низкой зарплатой: среди них врачи, учителя и воспитатели, по прогнозам ученых уже в ближайшие 20 лет в Украине и мире исчезнут более 50 профессий, вместо которых появятся около 200 новых.

Как сообщают "Факты.ICTV", на украинских предприятиях в Киевской области роботы уже начали заменять людей на заводе, сваривая детали к сельхозтехнике, а люди только контролируют процесс с помощью пульта. Работа робота более быстрая и точная, в процессе значительно уменьшается количество ошибок.

Роботы в Украине работают на нескольких сотнях предприятий. А, например, в Сингапуре уже даже есть завод, где все сотрудники – роботы.

Кассы самообслуживания в мире появились лет двадцать назад. В Украину пришли в 2013-м и становятся все более популярными. Это уменьшает очередь и для супермаркетов выгодно: кассы самообслуживания меньше, поэтому можно сэкономить торговую площадь. Хотя полностью отказаться от кассиров в магазинах пока не готовы.

Но это будущее не такое уж и далекое. Специалисты из Оксфордского университета подсчитали: уже через десять-двадцать лет исчезнут более полусотни профессий. Первыми под удар попадут отрасли, которые легко автоматизировать: строители, сварщики или те же кассиры. Исчезнут также бухгалтеры, турагенты и даже журналисты-новостийщики. Это прогноз для США. В Украину сплошная автоматизация придет чуть позже.

Но когда бы не наступили изменения, готовиться к ним надо уже сейчас. Ведь вместо старых появятся почти 200 новых профессий, которые потребуют специфических знаний. Илон Маск, например, рекомендует изучать инженерию, физику и некоторые связанные науки.

В будущем программировать должны будут уметь учителя и врачи. Например, появится специальность IT-врача, который может не только установить диагноз, но и написать программы для приборов и роботов.

Медицинские компьютеры берут на себя рутинные процедуры, скажем, слежение за выполнением упражнений. Врач имеет больше времени подумать над стратегией терапии и, наконец, просто пообщаться с пациентом. Собственно, умение коммуницировать в будущем будет тоже на вес золота, – прогнозируют эксперты. И в мире компьютеров очень важно оставаться людьми.

Как сообщали Українські Ноивни, эксперт назвала 4 востребованные профессии, для которых нужно высшее образование.

Также британские СМИ составили список самых странных реальных профессий, которые приносят неплохой или даже очень неплохой доход.