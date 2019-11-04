ЦИК будет транслировать свои заседания онлайн

Центральная избирательная комиссия будет транслировать заседания в прямом эфире на своем сайте с 5 ноября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини. Видеотрансляция заседаний первоначально будет осуществляться в тестовом режиме. ЦИК намерен в дальнейшем усовершенствовать онлайн-трансляцию с учетом рекомендаций и предложений пользователей. Данный проект стал возможным благодаря сотрудничеству комиссии с Координатором проектов ОБСЕ в Украине и реализован при поддержке миссии США при ОБСЕ, министерства иностранных дел Норвегии и постоянной миссии Словакии при ОБСЕ. В рамках проекта "Усиление кибербезопасности и прозрачности избирательных процессов в Украине" в 2018-2019 годах координатор провел тендер и осуществил закупку и установку конференц-системы для проведения видеотрансляций. По мнению ЦИК, начало трансляции заседаний станет важным и эффективным шагом по усилению открытости и прозрачности деятельности комиссии. Как сообщали Українськi Новини, новый ЦИК назначил первые местные выборы: стала известна дата. Ранее, 4 октября, Рада назначила новый состав ЦИКа из 17 членов.