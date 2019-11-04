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04 ноября 2019, понедельник, 23:33 9
Политика 2019-11-04T23:33:12+02:00
Українські Новини
ЦИК будет транслировать свои заседания онлайн

ЦИК будет транслировать свои заседания онлайн

ОБСЕ, ЦИК, Онлайн-трансляция
ЦИК
ЦИК

Центральная избирательная комиссия будет транслировать заседания в прямом эфире на своем сайте с 5 ноября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.

Видеотрансляция заседаний первоначально будет осуществляться в тестовом режиме.

ЦИК намерен в дальнейшем усовершенствовать онлайн-трансляцию с учетом рекомендаций и предложений пользователей.

Данный проект стал возможным благодаря сотрудничеству комиссии с Координатором проектов ОБСЕ в Украине и реализован при поддержке миссии США при ОБСЕ, министерства иностранных дел Норвегии и постоянной миссии Словакии при ОБСЕ.

В рамках проекта "Усиление кибербезопасности и прозрачности избирательных процессов в Украине" в 2018-2019 годах координатор провел тендер и осуществил ​​закупку и установку конференц-системы для проведения видеотрансляций.

По мнению ЦИК, начало трансляции заседаний станет важным и эффективным шагом по усилению открытости и прозрачности деятельности комиссии.

Как сообщали Українськi Новини, новый ЦИК назначил первые местные выборы: стала известна дата.

Ранее, 4 октября, Рада назначила новый состав ЦИКа из 17 членов.

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