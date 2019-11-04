подписаться на рассылку
24.65 24.95
27.25 27.8
˟
04 ноября 2019, понедельник, 20:09 14
Наука 2019-11-04T20:09:28+02:00
Українські Новини
Boeing испытал новейший космический корабль Starliner

Boeing испытал новейший космический корабль Starliner

NASA, Испытания, Космический корабль, летные испытания

Boeing провела очередные испытания многоразового космического корабля Starliner. На тестовой площадке на базе Уайт Сэндс в штате Нью-Мексико проверку прошли системы эвакуации. Об этом сообщает Twitter NASA.

Корабль стартовал в 15:15 по киевскому времени. Испытания продлились менее двух минут. За это время Starliner поднялся на высоту 1,3 километра, где у него сработали парашюты и отделилась капсула, в которой в полете должен находиться экипаж.

Испытание прошло успешно. Капсула совершила плавное приземление. Сейчас инженеры занимаются анализом всех параметров, полученных во время теста. Во время предыдущего теста, также успешного, имитировалось спасение экипажа Starliner из воды в сложных условиях.

Также самолет-ракета Virgin Galactic поднялся на рекордную высоту и вылетел в космос. 

Созданная при участии Украины ракета вывела в космос корабль Cygnus для NASA.

Больше новостей о: NASA Испытания Космический корабль летные испытания

Архив
Новости
МИД Канады назначил нового посла в Украине 21:03
Завербованного боевиками артиллериста получил 8 лет тюрьмы 20:49
Украинцы отдают за коммуналку больше трети дохода: топ-способы экономии денег 20:46
Доллар к гривне обвалится: эксперт дал прогноз курса валют в обменниках и на межбанке 20:30
Подделывали бюллетени за одного из кандидатов в Президенты: два члена избиркома сели в тюрьму 20:03
больше новостей
Потеплеет до +20 и зальет дождями: прогноз погоды в Украине на начало недели 13:19 Карта
Бензин и дизтопливо дешевеют: как изменятся цены на горючее в ноябре 08:00 Инфографика
Максим Бужанский
Депутат Бужанский призвал одесситов "дать пи@ды отбивателям памятника Жукову" 23:26 Мнение
Андрей Богдан. Фото: Фейсбук/Андрей Богдан
Богдан опубликовал свое фото, где нет последствий драки с Бакановым 23:40
На Банковой Баканов и Богдан подрались. Богдану выбили зуб, - журналист 22:49 Мнение
больше новостей
ГПУ уволила следователя, расследовавшего дело Богдана 19:13
Украина будет членом НАТО, - Столтенберг 20:32
На Банковой Баканов и Богдан подрались. Богдану выбили зуб, - журналист 22:49 Мнение
Националисты выкинули цветы и свечи, которые одесситы принесли к демонтированному памятнику Жукову 23:55
Андрей Богдан. Фото: Фейсбук/Андрей Богдан
Богдан опубликовал свое фото, где нет последствий драки с Бакановым 23:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok