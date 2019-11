Boeing испытал новейший космический корабль Starliner

Корабль стартовал в 15:15 по киевскому времени. Испытания продлились менее двух минут. За это время Starliner поднялся на высоту 1,3 километра, где у него сработали парашюты и отделилась капсула, в которой в полете должен находиться экипаж.

Испытание прошло успешно. Капсула совершила плавное приземление. Сейчас инженеры занимаются анализом всех параметров, полученных во время теста. Во время предыдущего теста, также успешного, имитировалось спасение экипажа Starliner из воды в сложных условиях.

