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04 ноября 2019, понедельник, 18:03 270
Силовые структуры 2019-11-04T18:03:28+02:00
Українські Новини
Расследование дел Майдана будет приостановлено, часть из них передадут НАБУ, - ГБР

Расследование дел Майдана будет приостановлено, часть из них передадут НАБУ, - ГБР

НАБУ, Роман Труба, ГБР, Расследование преступлений Майдана
Роман Труба. Фото: Зеркало недели
Роман Труба. Фото: Зеркало недели

Все незавершенные уголовные производства Генеральной прокуратуры будут переданы другим правоохранительным органам после 20 ноября.

Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба, передают Українськi Новини.

"С 20 ноября в ГПУ остается лишь функция процессуального руководства. Все незавершенные производства будут переданы другим правоохранительным органам, в том числе - ГБР", - написал он.

В частности, среди них - 5 тыс. томов материалов "дел Майдана", которые новые следователи должны будут расследовать с самого начала.

"Проблема заключается в том, что следователей не хватает даже на те производства, которые у нас есть сегодня, ведь закон ограничил количество работников ГБР. Что будет, когда мы получим тысячи томов новых производств - спрогнозировать трудно", - отмечает Труба.

Он заверяет, что исключить катастрофу можно, если Верховная Рада в сжатые сроки примет изменения в закон о ГБР, которым отменит предельную численность сотрудников ГБР и упростит процедуру принятия на работу для отдельных следователей Генпрокуратуры.

После передачи расследований по делам Майдана из Генпрокуратуры другим ведомствам они будут на время остановлены из-за необходимости для новых следователей ознакомиться с 5000 томов следственных материалов. Об этом заявил директор Госбюро расследований Роман Труба в колонке на сайте УП.

Он сообщил, что поскольку с 20 ноября прокуратура не будет проводить досудебных расследований, все незавершенные дела передадут в другие ведомства, в том числе - в ГБР.

Как сообщали Українськi Новини, Горбатюк рассказал, как Зеленский с Богданом просили его расследовать убийства силовиков на Евромайдане.

Горбатюк также соощил, что расследование дел Майдана остановлено.

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