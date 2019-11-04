Стало відомо, хто замінить Луценко в Раді від "Євросолідарності"

Колишній заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Наталія Бойко пройде у Верховну Раду від партії "Європейська солідарність" після дострокового припинення повноважень депутата від партії Ірини Луценко.

Про це свідчить виборчий список "Євросолідарності", передають Українські Новини.

30-річна Бойко вказана №24 у списку. У 2011 році член "Євросолідарності" закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка.

До 2015 року працювала консультантом в ERM у Німеччині, де координувала проекти для газодобувних компаній і фінансових інститутів. 2017-2019 роки - займала посаду заступника міністра енергетики.

У понеділок депутат Ради від "Євросолідарності" Ірина Луценко вирішила достроково скласти повноваження депутата у зв'язку з проблемами з серцем. За припинення повноважень має проголосувати парламент.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін призначив двох нових членів спостережної ради "Нафтогазу", серед яких Наталія Бойко. Раніше Порошенко звільнив Ірину Геращенко, Ірину Луценко та ще 7 радників.