Зеленский одобрил роспуск действующего состава ВККС

Президент Владимир Зеленский подписал закон о роспуске действующего состава Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и сокращении количества ее членов с 16 до 12.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №1008 на сайте Рады, передают Українськi Новини.



Так, законом предусмотрен перезапуск ВККС, роспуск действующего состава, сокращение количества членов с 16 до 12 и передача полномочий по их назначению Высшему совету правосудия (ВСП).



Текущий состав ВККС теряет полномочия в день вступления закона в силу.

Срок полномочий новых членов комиссии составит 4 года.



Одно и то же лицо не сможет осуществлять полномочия члена Высшей квалификационной комиссии судей два срока подряд.



Кроме того, Рада создала комиссию по вопросам добропорядочности.

Эта комиссия будет иметь полномочия инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности судей, членов ВККС и ВСП.



В состав комиссии входят 3 члена Высшего совета правосудия и 3 международных эксперта. Они получат право оценивать добропорядочность кандидатов в органы судебного самоуправления, в том числе ВСП, инициировать их увольнение, следить за добропорядочностью судей Верховного Суда.



Как сообщали Українськi Новини, 16 октября Рада распустила действующий состав ВККС и сократила количество членов комиссии с 16 до 12.



31 октября Рада разблокировала подписание закона.