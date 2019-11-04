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04 ноября 2019, понедельник, 14:46 97
Президент 2019-11-04T14:53:16+02:00
Українські Новини
Зеленский одобрил роспуск действующего состава ВККС

Зеленский одобрил роспуск действующего состава ВККС

ВСП, Владимир Зеленский, ВККС Украины, Роспуск ВККС, Сокращение судей
Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) Украины. Фото: 5.ua
Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) Украины. Фото: 5.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон о роспуске действующего состава Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и сокращении количества ее членов с 16 до 12.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №1008 на сайте Рады, передают Українськi Новини.

Так, законом предусмотрен перезапуск ВККС, роспуск действующего состава, сокращение количества членов с 16 до 12 и передача полномочий по их назначению Высшему совету правосудия (ВСП).

Текущий состав ВККС теряет полномочия в день вступления закона в силу.
Срок полномочий новых членов комиссии составит 4 года.

Одно и то же лицо не сможет осуществлять полномочия члена Высшей квалификационной комиссии судей два срока подряд.

Кроме того, Рада создала комиссию по вопросам добропорядочности.
Эта комиссия будет иметь полномочия инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности судей, членов ВККС и ВСП.

В состав комиссии входят 3 члена Высшего совета правосудия и 3 международных эксперта. Они получат право оценивать добропорядочность кандидатов в органы судебного самоуправления, в том числе ВСП, инициировать их увольнение, следить за добропорядочностью судей Верховного Суда.

Как сообщали Українськi Новини, 16 октября Рада распустила действующий состав ВККС и сократила количество членов комиссии с 16 до 12.

31 октября Рада разблокировала подписание закона.

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