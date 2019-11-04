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04 ноября 2019, понедельник, 12:02 259
Экономика 2019-11-04T12:02:53+02:00
Українські Новини
За 9 месяцев "Киевстар увеличил доход на 21% до 17 млрд гривен

За 9 месяцев "Киевстар увеличил доход на 21% до 17 млрд гривен

Киевстар, Мобильный оператор, Доход, EBITDA

В январе-сентябре оператор мобильной связи компания "Киевстар" (Киев) увеличила показатель EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации) на 37,7%, или на 2,916 млрд гривен до 10,652 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в отчете оператора, передают Українські Новини.

За 9 месяцев доход компании увеличился на 20,9%, или на 2,867 млрд гривен до 16,577 млрд гривен, из которых 15,486 млрд гривен составил доход от предоставления услуг мобильной связи.

Показатель капитальных расходов (CAPEX) за вычетом лицензий увеличился на 49,1% до 3,505 млрд гривен.

В июле-сентябре оператор мобильной связи увеличил доход на 18,3%, или на 903 млн гривен до 5,828 млрд гривен (5,466 млрд гривен - от предоставления услуг мобильной связи), показатель EBITDA - на 33,1%, или на 939 млн гривен до 3,772 млрд гривен по сравнению с июлем-сентябрем 2018 года.

Отмечается, что рост дохода произошел в основном за счет продолжающегося роста доходов от передачи данных.

В 3-м квартале мобильная клиентская база "Киевстара" снизилась на 0,8% до 26,4 млн человек, а количество клиентов мобильных данных выросло на 12,1%.

За указанный период доход от фиксированной связи вырос на 10,3% до 333 млн гривен, что обусловлено увеличением фиксированной широкополосной клиентской базы на 11%.

Как сообщали Українські Новини, "Киевстар" подключил к 4G еще 116 населенных пунктов в 4 областях Украины.

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