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  • На МКС отправят 12 бутылок французского вина, чтобы изучить влияние космоса на алкоголь
04 ноября 2019, понедельник, 11:22 100
Жизнь 2019-11-04T11:23:25+02:00
Українські Новини
На МКС отправят 12 бутылок французского вина, чтобы изучить влияние космоса на алкоголь

На МКС отправят 12 бутылок французского вина, чтобы изучить влияние космоса на алкоголь

Космос, МКС, Радиация, Вино, Гравитация, Space Cargo Unlimited
Вино. Фото: pixabay
Вино. Фото: pixabay

Компания Space Cargo Unlimited отправит на Международную космическую станцию двенадцать бутылок вина. Ученые хотят узнать, какое влияние на него окажут микрогравитация и повышенная радиация. Об этом сообщает "TheБабель" со ссылкой на Quartz.


Сообщается, что это будут первые стеклянные бутылки, доставленные в орбитальную лабораторию.

"Мы думаем, что хранение этих образцов на МКС в течение некоторого времени в условиях микрогравитации и микроизлучения может оказать положительное воздействие на бактерии, которые находятся в вине", — отмечает научный руководитель миссии Филипп Дарриет.

Микроорганизмы способствуют ароматизации вин по мере их старения.
Отмечается, что в космосе, где отсутствует атмосфера Земли, объекты подвергаются значительно большему воздействию радиации. Эти условия означают, что биологические процессы меняются, и ученые хотят посмотреть, как это повлияет на состав вина.

Аналогичный эксперимент был проведен Ardbeg, заводом шотландского виски, который в 2011 году отправил флаконы с алкоголем на Международную космическую станцию. Проект осуществлялся американской компанией Nanoracks, которая специализируется на подготовке и транспортировке орбитальных грузов.

"После двух лет на станции по цвету и вкусу казалось, будто они имеют пятилетнюю выдержку", — рассказал генеральный директор Nanoracks Джеффри Манбер.

Как сообщали Українські Новини, ученые впервые "вырастили" мясо на космической станции

Также впервые в истории две женщины вышли в открытый космос для починки МКС.

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