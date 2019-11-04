На МКС відправлять 12 пляшок французького вина, щоб вивчити вплив космосу на алкоголь

Компанія Space Cargo Unlimited відправить на Міжнародну космічну станцію дванадцять пляшок вина. Вчені хочуть дізнатися, як на нього вплинуть мікрогравітація і підвищена радіація. Про це повідомляє "ТһеБабель" з посиланням на Quartz.

Повідомляється, що це будуть перші скляні пляшки, доставлені в орбітальну лабораторію.



"Ми думаємо, що зберігання цих зразків на МКС протягом деякого часу в умовах мікрогравітації і мікровипромінювання може надати позитивну дію на бактерії, які знаходяться у вині", — відзначає науковий керівник місії Філіп Дарріет.

Мікроорганізми сприяють ароматизації вин в міру їх старіння.



Відзначається, що в космосі, де відсутня атмосфера Землі, об'єкти піддаються значно більшому впливу радіації. Ці умови означають, що біологічні процеси змінюються, і вчені хочуть подивитися, як це вплине на склад вина.



Аналогічний експеримент був проведений Ardbeg, заводом шотландського віскі, який в 2011 році відправив флакони з алкоголем на Міжнародну космічну станцію.



Проект здійснювався американською компанією Nanoracks, яка спеціалізується на підготовці та транспортуванні орбітальних вантажів.



"Після двох років на станції за кольором і смаком здавалося, ніби вони мають п'ятирічну витримку", — розповів генеральний директор Nanoracks Джеффрі Манбер.



Як повідомляли Українські Новини, вчені вперше "виростили" м'ясо на космічній станції.



Також вперше в історії дві жінки вийшли у відкритий космос для ремонту МКС.