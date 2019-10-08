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08 октября 2019, вторник, 19:57 65
Жизнь 2019-10-08T19:58:56+03:00
Українські Новини
Ученые впервые "вырастили" мясо на космической станции

Ученые впервые "вырастили" мясо на космической станции

Корова. Фото: pixabay
Корова. Фото: pixabay

Израильская пищевая компания Aleph Farms сообщила, что впервые успешно "вырастила" мясо на Международной космической станции. Об этом компания написала в Twitter, передает "TheБабель".

"Это шаг вперед к цели компании создать экологически чистое мясо без забоя", — говорится в сообщении.


Отмечается, что мясо "вырастили" на расстоянии 399 километров от каких-либо природных ресурсов.

Ученые взяли клетки у коровы, а на космической станции с помощью 3D-биопринтера воссоздали из клеток мышечные ткани. Обогащая ткани питательными веществами, ученые поместили их в среду, которая имитирует внутреннюю часть тела коровы. А там ткани "выросли" до размера полноценного стейка.

Исследователи заявили, что мясом уже можно кормить космонавтов во время длительных космических миссий, а также население Земли, которое нуждается в пищевых ресурсах. Директор компании Дидье Тубия отметил, что заводское хозяйство "потеряло связь с животными", и что "выращивание беззабойных стейков является лучшей альтернативой использованию мяса коро". В Aleph Farms предполагают, что их продукцию можно будет купить через 3—4 года.

Напомним, ранее экипаж Международной космической станции отпразновал Хеллоуин.

Тем временем с 2020 года NASA будет отправлять туристов на орбитальную станцию.

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