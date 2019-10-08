Ученые впервые "вырастили" мясо на космической станции

Израильская пищевая компания Aleph Farms сообщила, что впервые успешно "вырастила" мясо на Международной космической станции. Об этом компания написала в Twitter, передает "TheБабель".

"Это шаг вперед к цели компании создать экологически чистое мясо без забоя", — говорится в сообщении.



Отмечается, что мясо "вырастили" на расстоянии 399 километров от каких-либо природных ресурсов.

Ученые взяли клетки у коровы, а на космической станции с помощью 3D-биопринтера воссоздали из клеток мышечные ткани. Обогащая ткани питательными веществами, ученые поместили их в среду, которая имитирует внутреннюю часть тела коровы. А там ткани "выросли" до размера полноценного стейка.

Исследователи заявили, что мясом уже можно кормить космонавтов во время длительных космических миссий, а также население Земли, которое нуждается в пищевых ресурсах. Директор компании Дидье Тубия отметил, что заводское хозяйство "потеряло связь с животными", и что "выращивание беззабойных стейков является лучшей альтернативой использованию мяса коро". В Aleph Farms предполагают, что их продукцию можно будет купить через 3—4 года.



Напомним, ранее экипаж Международной космической станции отпразновал Хеллоуин.



Тем временем с 2020 года NASA будет отправлять туристов на орбитальную станцию.