Ученые придумали как сделать человека неуязвимым к радиации

Ученые из калифорнийского университета выяснили, как работает защита тихоходок от радиации, пишет eLife.

Речь идет об особом белке под названием Dsup — Damage Supressor, что в переводе означает "подавитель повреждений".

По данным недавнего исследования, в случае опасности он окружает (как бы "окутывает") петли ДНК и таким образом защищает от воздействия ионизирующего излучения. Это позволяет организму оставаться невредимым даже при дозе облучения, в 1000 раз превышающей летальную для человека.

Три года назад ученые из Японии встроили Dsup в клетки человека. Опыты прошли успешно – устойчивость к радиации выросла на 40%. В будущем планируется при помощи генной инженерии заставить ДНК самостоятельно вырабатывать нужный белок. Возможно, вскоре появится препарат, который будет подавлять разрушения от радиации или химиотерапии. Подобное лекарство пригодится колонизаторам Марса.

Белок Dsup, который способен защитить ДНК почти от всех видов повреждений, был обнаружен в организме тихоходок.

Тихоходки – беспозвоночные, обладающие уникальной выносливостью. В случае опасности вид может впадать в ангидробиоз. В "спячке" существа способны пережить радиацию, температуру до -270 градусов, космический вакуум.

Как сообщали Українські Новини, 29 октября в Киеве на проспекте Науки произошел выброс радиации. Также в Чернобыльской зоне ученые экспериментируют с редкими растениями, а в Антарктиде обнаружили радиоактивные ледники.