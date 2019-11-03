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03 ноября 2019, воскресенье, 14:43 22
Силовые структуры 2019-11-03T14:43:33+02:00
Українські Новини
Виновные в смерти Гандзюк в скором времени будут привлечены к ответственности, - СБУ

Виновные в смерти Гандзюк в скором времени будут привлечены к ответственности, - СБУ

СБУ, Полиция, Убийство Катерины Гандзюк, Екатерина Гандзюк
Активистка Екатерина Гандзюк. Фото: inforesist.org
Активистка Екатерина Гандзюк. Фото: inforesist.org

Заместитель начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) Богдан Тиводар заявил, что есть основания полагать, что виновные в смерти исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк в скором времени будут привлечены к ответственности.

Об этом он заявил в ходе брифинга, передают Українські Новини.

Тиводар в ходе брифинга сообщил, что сейчас по делу об убийстве Гандзюк открыто 5 криминальных производств.

"Благодаря примененным мерам, на данный момент по всем 5 криминальным производствам есть все основания полагать, что в ближайшее время мы получим позитивные результаты, а все виновные будут привлечены к криминальной ответственности", - сказал он.

Кроме того, Тиводар сообщил, что 30 октября Генеральная прокуратура (ГПУ) передала СБУ уголовное производство о халатности против расследовавших убийство Гандзюк полицейских.

Как сообщали Українські Новини, СБУ открыла уголовное производство в отношении сотрудников Главного управления Национальной полиции в Херсонской области из-за халатности при расследовании убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

31 июля 2018 года в центре Херсона Гандзюк облили серной кислотой, 4 ноября 2018 года она умерла в больнице от полученных ран.

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