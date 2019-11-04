Казанская Божья Матерь: идеальный день чтобы сыграть свадьбу

Сегодня, 4 ноября принято почитать чудотворную икону Богородицы, которая явилась в Казани в 1579 году. О приметах и предназначении иконы расскажут Українські Новини.

Согласно преданию, после того, как в 1579 году произошел пожар, уничтоживший большую часть города, девятилетняя Матрона увидела во сне Богородицу, которая велела ей отправиться на пепелище и откопать икону. Девочка послушалась, и в результате в месте нахождении иконы был основан монастырь. Первой его монахиней стала именно Матрона.

Икона Казанской Божьей Матери занимает почетное место в большинстве православных церквей. Так как Казанскую считают покровительницей женщин, семьи и детей, ею благословляют молодоженов на благополучную семейную жизнь и дарят при венчании, крещении детей.

В чем помогает Казанская Божья Матерь

Перед иконой Казанской Божьей Матери чаще всего молятся о любви, об успешном замужестве и семейном счастье. Считается, что Казанская Божья Матерь как покровительница семьи убережет от проблем.

Нередко молятся перед ней и об исцелении от всяких болезней (особенно, если есть проблемы с глазами и зрением) и о наделении мудростью перед принятием важного решения.

Народные приметы на 4 ноября

Ливневый дождь 4 ноября – значит, ненастье продлится еще долго.

Утренний туман предвещает оттепель, а ясный день – похолодание.

Нельзя отправляться в дальнюю дорогу 4 ноября – это, согласно приметам, сулит несчастье.

Если сыграть свадьбу 4 ноября – это хороший знак и залог счастье для молодых.

Если помолиться Богоматери об избавлении от несчастного случая, то она обязательно поможет.

Если человек родился 4 ноября, то его талисманом является хризолит.

Нет дождя – жди неурожая в следующем году.

Если припасов в закромах много – примета, что зима будет суровой.

Если в этот день погреб проветрить и окурить дымом от сушеного можжевельника, значит, припасы никто не тронет.

Как сообщали Українські Новини, 14 октября принято отмечать Покрову Пресвятой Богодоицы, и в этот день рекомендуют начинать свататься.

Напомним, 27 сентября празднуют Воздвижение Креста Господня. Также на Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября надо подавать нищим и нельзя резать хлеб.