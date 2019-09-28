Покрова Божией Матери: что нужно знать о великом празднике

14 октября православные празднуют один из великих правздников – Покрову Божией Матери. О происхождении и сути праздника расскажут Українські Новини.

Покрову всегда широко праздновали в Украине — считалось, что Богоматерь защищает украинское воинство — козаков.

По преданию, Богородица явилась молящимся во Влахернском храме в Константинополе. Произошло это в 910 году, когда к городу подступили войска варваров. Священики молились о избавлении от врагов и сохранении жизни мирных жителей византийской столицы. Тогда-то Божия Матерь и распростерла свой омофор (покрывало для головы) над людьми, и это чудо стало знаком заступничества и утешения над людьми.

Праздник Покровы всегда ассоциировался с началом зимы и первыми морозами. В этот день часто выпадал снег, символизируя переход к зиме. Ранее для молодых людей это было поводом для совместных посиделок в доме. К 14 октября также завершались основные полевые работы, праздник считался последним днем сбора плодов и грибов.

Больше всего праздник Покровы ассоциируется с периодом для сватовства и свадеб. Само название "Покрова" у людей ассоциировалось с головным платком или фатой невесты. Семьи, созданные в это время, считались самыми крепкими и счастливыми. На Покров незамужние девушки ставили свечи в церкви за удачное замужество.

Как сообщали Українські Новини, 27 сентября празднуют Воздвижение Креста Господня. Также на Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября надо подавать нищим и нельзя резать хлеб. Ранее стало известно почему 19 сентября нельзя было мыть голову.