Рождество Пресвятой Богородицы: сегодня надо подавать нищим и нельзя резать хлеб

21 сентября православные христиане отмечают один из главных религиозных праздников осени – Рождество Пресвятой Богородицы, или Вторая Пречистая. О происхождении праздника, приметах и запретах этого дня расскажут Українські новини.

Согласно церковным преданиям, 21 сентября (8 – по старому стилю) в семье Иоакима и Анны родилась Дева Мария, будущая мать Иисуса Христа. Рождение дочери было очень желанным для ее родителей, которые дожили до преклонного возраста бездетными. В то время это не только вызывало негативную реакцию в обществе, но и не давало возможность принести пожертвование в храм. После долгих молитв обоим супругам явился ангел и сообщил, что Господь услышал их молитвы, и у них родится дочь Мария. Так и случилось, после чего семья отдала дочь в Иерусалимский храм для служения Господу, где она служила до совершеннолетия.

Христиане всегда почитали Богоматерь як помощницу и заступницу, покровительницу женщин и матерей. Она символизирует единение Бога с человеческим началом.

В этот день стоит пойти в церковь и помолиться, попросить у Богоматери семейное счастье и хороший урожай в следующем году. Женщины на Вторую Пречистую могут просить у Богородицы ребенка. Иконы с ее изображением 21 сентября украшают калиной, которую принято заготовлять на зиму в этот праздник.

В праздник Рождества Пресвятой Богородицы, как и в другие великие религиозные праздники, нельзя заниматься тяжелой физической работой и работой по дому. Кроме этого есть и другие запреты:

нельзя есть мясо и употреблять алкоголь

нельзя ходить босиком по траве – соберешь болезни

нельзя использовать ножницы и стричься, а также резать хлеб

нельзя ругаться и скандалить, чтобы не разозлить Богородицу

нельзя выбрасывать остатки еды – отдайте их домашним животным

нельзя проходить мимо нищих не дав им подаяния. Для женщин это грозит бесплодием.

Празднику также посвящены многие приметы и поговорки, среди которых:

Туман утром - октябрь будет дождливый, быстро рассеивается - погода будет переменчивой

Если пошел дождь, то он будет лить еще 40 дней, а зима будет холодной и ранней

Если в этот праздник ясный день — такая же погода будет до конца октября

Пришла Пречистая – на дереве чисто, а придет Покрова – на дереве голо

Если умыться речной водой до восхода солнца, то незамужнюю девушку обязательно посватают в этом году

Радуга на небе – к теплой осени

Много паутины и быстро высохшая утром роса – к морозной и малоснежной зиме.

Испачканные руки – к выгодным предложениям и прибыли.

Как сообщали Українські новини, в 2019 году украинцам придется отработать три субботы, а в октябре украинцы получат 9 выходных. Ранее стало известно почему 19 сентября нельзя мыть голову.