Рождество Пресвятой Богородицы: сегодня надо подавать нищим и нельзя резать хлеб

21 сентября православные христиане отмечают один из главных религиозных праздников осени – Рождество Пресвятой Богородицы, или Вторая Пречистая. О происхождении праздника, приметах и запретах этого дня расскажут Українські новини.\r\nСогласно церковным преданиям, 21 сентября (8 – по старому стилю) в семье Иоакима и Анны родилась Дева Мария, будущая мать Иисуса Христа. Рождение дочери было очень желанным для ее родителей, которые дожили до преклонного возраста бездетными. В то время это не только вызывало негативную реакцию в обществе, но и не давало возможность принести пожертвование в храм. После долгих молитв обоим супругам явился ангел и сообщил, что Господь услышал их молитвы, и у них родится дочь Мария. Так и случилось, после чего семья отдала дочь в Иерусалимский храм для служения Господу, где она служила до совершеннолетия.\r\nХристиане всегда почитали Богоматерь як помощницу и заступницу, покровительницу женщин и матерей. Она символизирует единение Бога с человеческим началом. \r\nВ этот день стоит пойти в церковь и помолиться, попросить у Богоматери семейное счастье и хороший урожай в следующем году. Женщины на Вторую Пречистую могут просить у Богородицы ребенка. Иконы с ее изображением 21 сентября украшают калиной, которую принято заготовлять на зиму в этот праздник.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ праздник Рождества Пресвятой Богородицы, как и в другие великие религиозные праздники, нельзя заниматься тяжелой физической работой и работой по дому. Кроме этого есть и другие запреты:\r\n\r\nнельзя есть мясо и употреблять алкоголь\r\nнельзя ходить босиком по траве – соберешь болезни\r\nнельзя использовать ножницы и стричься, а также резать хлеб\r\nнельзя ругаться и скандалить, чтобы не разозлить Богородицу\r\nнельзя выбрасывать остатки еды – отдайте их домашним животным\r\nнельзя проходить мимо нищих не дав им подаяния. Для женщин это грозит бесплодием.\r\n\r\nПразднику также посвящены многие приметы и поговорки, среди которых:\r\n\r\nТуман утром - октябрь будет дождливый, быстро рассеивается - погода будет переменчивой\r\nЕсли пошел дождь, то он будет лить еще 40 дней, а зима будет холодной и ранней\r\nЕсли в этот праздник ясный день — такая же погода будет до конца октября\r\nПришла Пречистая – на дереве чисто, а придет Покрова – на дереве голо\r\nЕсли умыться речной водой до восхода солнца, то незамужнюю девушку обязательно посватают в этом году\r\nРадуга на небе – к теплой осени\r\nМного паутины и быстро высохшая утром роса – к морозной и малоснежной зиме.\r\nИспачканные руки – к выгодным предложениям и прибыли.\r\n\r\nКак сообщали Українські новини, в 2019 году украинцам придется отработать три субботы, а в октябре украинцы получат 9 выходных. Ранее стало известно почему 19 сентября нельзя мыть голову.