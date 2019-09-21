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21 сентября 2019, суббота, 06:00 1907
Жизнь 2019-09-21T08:01:56+03:00
Українські Новини
Рождество Пресвятой Богородицы: сегодня надо подавать нищим и нельзя резать хлеб

Рождество Пресвятой Богородицы: сегодня надо подавать нищим и нельзя резать хлеб

Рождество Богородицы. Фото: intermarium.com.ua
Рождество Богородицы. Фото: intermarium.com.ua

21 сентября православные христиане отмечают один из главных религиозных праздников осени – Рождество Пресвятой Богородицы, или Вторая Пречистая. О происхождении праздника, приметах и запретах этого дня расскажут Українські новини.

Согласно церковным преданиям, 21 сентября (8 – по старому стилю) в семье Иоакима и Анны родилась Дева Мария, будущая мать Иисуса Христа. Рождение дочери было очень желанным для ее родителей, которые дожили до преклонного возраста бездетными. В то время это не только вызывало негативную реакцию в обществе, но и не давало возможность принести пожертвование в храм. После долгих молитв обоим супругам явился ангел и сообщил, что Господь услышал их молитвы, и у них родится дочь Мария. Так и случилось, после чего семья отдала дочь в Иерусалимский храм для служения Господу, где она служила до совершеннолетия.

Христиане всегда почитали Богоматерь як помощницу и заступницу, покровительницу женщин и матерей. Она символизирует единение Бога с человеческим началом.  

В этот день стоит пойти в церковь и помолиться, попросить у Богоматери семейное счастье и хороший урожай в следующем году. Женщины на Вторую Пречистую могут просить у Богородицы ребенка. Иконы с ее изображением 21 сентября украшают калиной, которую принято заготовлять на зиму в этот праздник.

В праздник Рождества Пресвятой Богородицы, как и в другие великие религиозные праздники, нельзя заниматься тяжелой физической работой и работой по дому. Кроме этого есть и другие запреты:

  • нельзя есть мясо и употреблять алкоголь
  • нельзя ходить босиком по траве – соберешь болезни
  • нельзя использовать ножницы и стричься, а также резать хлеб
  • нельзя ругаться и скандалить, чтобы не разозлить Богородицу
  • нельзя выбрасывать остатки еды – отдайте их домашним животным
  • нельзя проходить мимо нищих не дав им подаяния. Для женщин это грозит бесплодием.

Празднику также посвящены многие приметы и поговорки, среди которых:

  • Туман  утром - октябрь будет дождливый,  быстро рассеивается - погода будет переменчивой
  • Если пошел дождь, то он будет лить еще 40 дней, а зима будет холодной и ранней
  • Если в этот праздник ясный день — такая же погода будет до конца октября
  • Пришла Пречистая – на дереве чисто, а придет Покрова – на дереве голо
  • Если умыться речной водой до восхода солнца, то незамужнюю девушку обязательно посватают в этом году
  • Радуга на небе – к теплой осени
  • Много паутины и быстро высохшая утром роса – к морозной и малоснежной зиме.
  • Испачканные руки – к выгодным предложениям и прибыли.

Как сообщали Українські новини, в 2019 году украинцам придется отработать три субботы, а в октябре украинцы получат 9 выходных. Ранее стало известно почему 19 сентября нельзя мыть голову.

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