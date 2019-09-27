Воздвижение Креста Господня: сегодня нужно брать кошек в дом и не ходить в лес

Великий праздник Воздвижение Креста Господня ежегодно отмечают 27 сентября. В этот день верующие посещают церкви и храмы, чтобы помолиться Высшим Силам, а также соблюдают церковные и народные заветы, чтобы привлечь в жизнь счастье и уберечься от невзгод.\r\nО происхождении праздника, приметах и запретах этого дня расскажут Українські Новини.\r\nПраздник Воздвижения, посвященный Кресту Христову, выражает богослужебный аспект почитания христианами Голгофского Креста как орудия спасения человечества. Название указывает на торжественное поднятие Креста вверх ("воздвижение") после обнаружения его в земле.\r\nЭто один из 12 главных праздников православной церкви. Утром в этот день в церквях и храмах совершаются торжественные службы. Прихожане покупают три свечи, которыми крестят углы и двери в доме, читая при этом молитву.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак и в другие великие религиозные праздники, на Воздвижение нельзя заниматься тяжелой физической работой и работой по дому. Помимо этого также нельзя:\r\n\r\nначинать какие-либо важные новые дела, иначе все пойдет прахом;\r\nесть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты, а пищу нужно приправлять только растительным маслом;\r\nходить в лес;\r\nругаться и думать о плохом, иначе в жизни не будет счастья;\r\nработать с землей, иначе на будущий год урожай не поспеет.\r\n\r\nСуществует также много народных примет, посвященных празднику, а именно:\r\n\r\n\r\nследует окропить дом освященной в церкви водой, чтобы защитить его от нечистой силы;\r\n\r\nв этот день нужно заготавливать капусту на зиму;\r\nбрать в дом кошек, чтобы не переводилось счастье;\r\nувидеть в день Воздвижения змею в доме — к большой беде;\r\nпо примете, 27 сентября заканчивается бабье лето, и тепла можно уже не ждать;\r\nнужно от чистого сердца давать милостыню, чтобы в жизни не было места неудачам;\r\nесли птицы потянулись на юг - скоро будет зима.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, на Рождество Пресвятой Богородицы надо подавать нищим и нельзя резать хлеб. Также в октябре украинцы получат 9 выходных и стало известно, почему 19 сентября нельзя было мыть голову. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n