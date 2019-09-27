Воздвижение Креста Господня: сегодня нужно брать кошек в дом и не ходить в лес

Великий праздник Воздвижение Креста Господня ежегодно отмечают 27 сентября. В этот день верующие посещают церкви и храмы, чтобы помолиться Высшим Силам, а также соблюдают церковные и народные заветы, чтобы привлечь в жизнь счастье и уберечься от невзгод.

О происхождении праздника, приметах и запретах этого дня расскажут Українські Новини.

Празд­ник Воз­дви­же­ния, по­свя­щен­ный Кре­сту Хри­сто­ву, выра­жа­ет бо­го­слу­жеб­ный ас­пект по­чи­та­ния хри­сти­а­на­ми Гол­гоф­ско­го Кре­ста как ору­дия спа­се­ния че­ло­ве­че­ства. На­зва­ние ука­зы­ва­ет на тор­же­ствен­ное под­ня­тие Кре­ста вверх ("воз­дви­же­ние") по­сле об­на­ру­же­ния его в зем­ле.

Это один из 12 главных праздников православной церкви. Утром в этот день в церквях и храмах совершаются торжественные службы. Прихожане покупают три свечи, которыми крестят углы и двери в доме, читая при этом молитву.

Как и в другие великие религиозные праздники, на Воздвижение нельзя заниматься тяжелой физической работой и работой по дому. Помимо этого также нельзя:

начинать какие-либо важные новые дела, иначе все пойдет прахом;

есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты, а пищу нужно приправлять только растительным маслом;

ходить в лес;

ругаться и думать о плохом, иначе в жизни не будет счастья;

работать с землей, иначе на будущий год урожай не поспеет.

Существует также много народных примет, посвященных празднику, а именно:

следует окропить дом освященной в церкви водой, чтобы защитить его от нечистой силы;

в этот день нужно заготавливать капусту на зиму;

брать в дом кошек, чтобы не переводилось счастье;

увидеть в день Воздвижения змею в доме — к большой беде;

по примете, 27 сентября заканчивается бабье лето, и тепла можно уже не ждать;

нужно от чистого сердца давать милостыню, чтобы в жизни не было места неудачам;

если птицы потянулись на юг - скоро будет зима.

Как сообщали Українські Новини, на Рождество Пресвятой Богородицы надо подавать нищим и нельзя резать хлеб. Также в октябре украинцы получат 9 выходных и стало известно, почему 19 сентября нельзя было мыть голову.