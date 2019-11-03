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03 ноября 2019, воскресенье, 23:25 187
Силовые структуры 2019-11-03T23:30:20+02:00
Українські Новини
Похищение людей в Николаеве: суд арестовал 3 подозреваемых

Похищение людей в Николаеве: суд арестовал 3 подозреваемых

Суд, Похищение, Уголовный кодекс, похищение людей
Задержание подозреваемых в похищении людей в Николаеве. Фото: Нацполиция
Задержание подозреваемых в похищении людей в Николаеве. Фото: Нацполиция

Центральный районный суд Николаева арестовал на 2 месяца без права внесения залога 3 членов преступной группировки, подозреваемых в похищении людей.

Об этом говорится в сообщении полиции Николаевской области, передают Українські Новини.

"Сегодня, 3 ноября, следственный судья Центрального районного суда города Николаева удовлетворил ходатайство следователя о применении меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога в отношении еще двух подозреваемых в совершении ряда тяжких преступлений членов преступной группировки, задержанных правоохранителями в ходе проведения масштабной операции 1 ноября", - сказано в нем.

Кроме того, 2 ноября суд также арестовал на 2 месяца без права внесения залога еще одного члена группировки.

Отмечается, что 1 ноября следователи задержали 4 фигурантов и сообщили им о подозрении в совершении ряда тяжких преступлений: ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч. 1 ст. 147 (захват заложников), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 1 ст. 126 (побои и истязания), ч. 1 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса.

Следствие продолжается.

Как сообщали Українські Новини, 2 ноября Центральный районный суд Николаева арестовал на 2 месяца без права внесения залога главу преступной группировки, которая похищала людей.

Ранее  СБУ задержала преступную группировку, которой руководил "вор в законе". 

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