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03 ноября 2019, воскресенье, 11:54 12
Lifestyle 2019-11-03T12:13:56+02:00
Українські Новини
Как сэкономить на жилье в отпуске: эксперты дали советы по бронированию отелей

Как сэкономить на жилье в отпуске: эксперты дали советы по бронированию отелей

Отдых, Бронирование, отели
Отдых. Фото: pixabay
Отдых. Фото: pixabay

В то время как туры в Турцию осенью подешевели в два раза, больше всего денег в путешествии украинцы обычно тратят на жилье. Исследования показали, что дешевле билет на самолет можно купить за 70 дней. Но с жильем эта схема не всегда работает, сообщает "Українська правда. Життя" со ссылкой на HuffPost.

Насколько заранее стоит бронировать жилье

Это может показаться нелогичным, но часто дешевое жилье можно забронировать в последний момент.

"Гостиницам лучше сдать номер за низкую цену, чем не сдать его вообще", - говорит Мел Домен, старший бренд-менеджер Orbitz.

"Это все - базовый спрос и предложение", - утверждает Девон Нэгл, глава отдела коммуникаций Priceline.

По его словам, отелей гораздо больше, чем самолетов. По мере заполнения рейсов цены на места растут. Отели же конкурируют каждый день и регулярно снижают цены. Аналитики из Priceline проанализировали бронирования с января 2018 по сентябрь 2019 года в Калифорнии, Флориде, Техасе, Иллинойсе и Массачусетсе. Они обнаружили, что бронирование в последнюю минуту обычно намного дешевле, чем предварительное бронирование.

Когда нужно бронировать

Даже время может повлиять на стоимость проживания. Поэтому, если можете, бронируйте в последнюю минуту.

"Обычно лучшее время для бронирования - в день поселения. В среднем, цены на номера в тот же день на 10% ниже, чем при бронировании накануне, а затем резко снижаются около 16:00. Если вы бронируете в 8 вечера, то можете сэкономить еще 5-10%", - говорит Сэм Шенк, генеральный директор и соучредитель HotelTonight.

Когда бронирование в последнюю минуту - плохая идея

Конечно, бронирование в последнюю минуту - не всегда лучший подход.

"Недостатком этой тактики является то, что вы рискуете остаться ни с чем", - говорит Домен.

Поэтому если вы хотите заказать любимый отель или остановиться в том же месте, что и ваши друзья, тянуть до последнего не стоит.

В какой день недели стоит бронировать

Если бронирование в тот же день или за один день до вам не подходит, есть и другие факторы, которые могут помочь арендовать жилье дешевле. Аналитики сообщают, что в разные дни недели цена может отличаться.

"Наши данные показывают, что наименьшая стоимость жилья обычно в пятницу", - говорит Домен.

Однако другие данные показывают обратное.

"Аналитики Priceline обнаружили, что лучший день недели, чтобы забронировать отель по самой низкой цене, в воскресенье. Второй лучший день - в понедельник. И разница между ценами небольшая", - говорит Нэгл.

Возможно, стоит самостоятельно промониторить цены на номера в нужном отеле, чтобы определить закономерность.

В какие дни стоит останавливаться

Дни, в которые вы планируете остановиться в отеле, также играют большую роль. Например, если вы не привязаны к конкретным датам, стоит остаться с воскресенья на понедельник.

"Цены на отели в воскресенье вечером в среднем на 30% ниже, чем по пятницам и субботам", - говорит Шенк.

В какое время года лучшие цены

Хотя цены на отели меняются в зависимости от дня, сезон также имеет большое значение. Простое правило сэкономить деньги - ехать тогда, когда другие не едут. Например, едьте из города на Рождество или в середине лета. Часто оптимальным временем для бронирования отеля является межсезонье.

"Обычно цены на отели дешевые после того, как пик сезонных каникул закончится", - говорит Домен.

Например, сентябрь может стать отличным временем для отдыха. Не стесняйтесь звонить или писать в отель. Обычно они с радостью сообщают, когда цены ниже, поскольку хотят сдать пустые комнаты.

Как еще можно сэкономить

Есть много других способов найти гостиничные номера по хорошей цене. Вы можете подписаться на рассылки и программы лояльности на туристических сайтах и ​​обратить внимание на дни распродаж, например, Черную пятницу и Киберпонедельник.

По словам вице-президента компании TransPerfect Брэндона-Браво, туристические сайты иногда предлагают более выгодные тарифы со специальными пакетами в более спокойные месяцы. Однако он предостерегает не вестись на сообщение на сайтах турагентов, в которых говорится о том, что "осталось только две комнаты" или "эта комната была забронирована 2 минуты назад".

"Это часто неправда", - говорит он.

Бронирование напрямую через гостиничные сети тоже может быть дешевле.

"Гостиничной сети не нравится платить огромные комиссии сервисам интернет-бронирования, поэтому вас часто побуждают бронировать непосредственно в них", - говорит Брэндон-Браво.

Раньше Українські Новини писали, как поехать в отпуск и не попасть на мошенников. Тем временем определен ТОП-20 самых популярных туристических направлений следующего года.

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