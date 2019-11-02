В Хмельницкой области перевернулся автобус с пассажирами, пострадали 13 человек

Сегодня, 2 ноября, в Хмельницкой области произошла серьезная авария при участии рейсового автобуса, полного пассажиров. Пострадали 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции области. Так, сообщается, что до 15:00 в больницу в Каменец-Подольский доставили 13 пострадавших, среди которых одна несовершеннолетняя 2006 года рождения. Отмечается, что одна из травмированных женщин находится в тяжелом состоянии. Автобус перевернулся в Хмельницкой области В полиции открыли уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса по ч.2 статьи 286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. По данным правоохранителей, рейсовый автобус марки "Эталон" двигался по маршруту "Залесье-1 - Каменец-Подольский", съехал в кювет и перевернулся. Правоохранители устанавливают детали и причины ДТП. Предварительно рассматривают несколько версий: водительский фактор, техническая неисправность автомобиля и другие. Как сообщали Українські Новини, на прошлой неделе на семью с двумя детьми наехал грузовик под Хмельницким, выжил только 10-летний ребенок. Также в октябре в Хмельницком гражданин Турции устроил ДТП, погибла 11-летняя девочка.