В Хмельницкой области перевернулся автобус с пассажирами, пострадали 13 человек

Сегодня, 2 ноября, в Хмельницкой области произошла серьезная авария при участии рейсового автобуса, полного пассажиров. Пострадали 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Так, сообщается, что до 15:00 в больницу в Каменец-Подольский доставили 13 пострадавших, среди которых одна несовершеннолетняя 2006 года рождения.

Отмечается, что одна из травмированных женщин находится в тяжелом состоянии.

Автобус перевернулся в Хмельницкой области

В полиции открыли уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса по ч.2 статьи 286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

По данным правоохранителей, рейсовый автобус марки "Эталон" двигался по маршруту "Залесье-1 - Каменец-Подольский", съехал в кювет и перевернулся.

Правоохранители устанавливают детали и причины ДТП. Предварительно рассматривают несколько версий: водительский фактор, техническая неисправность автомобиля и другие.

Как сообщали Українські Новини, на прошлой неделе на семью с двумя детьми наехал грузовик под Хмельницким, выжил только 10-летний ребенок.

Также в октябре в Хмельницком гражданин Турции устроил ДТП, погибла 11-летняя девочка.