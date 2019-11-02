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02 ноября 2019, суббота, 22:24 261
Происшествия 2019-11-02T22:24:45+02:00
Українські Новини
В Хмельницкой области перевернулся автобус с пассажирами, пострадали 13 человек

В Хмельницкой области перевернулся автобус с пассажирами, пострадали 13 человек

ДТП, ДТП с автобусом, ДТП в Хмельницкой области
Автобус перевернулся в Хмельницкой области. Фото: пресс-служба полиции
Автобус перевернулся в Хмельницкой области. Фото: пресс-служба полиции

Сегодня, 2 ноября, в Хмельницкой области произошла серьезная авария при участии рейсового автобуса, полного пассажиров. Пострадали 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Так, сообщается, что до 15:00 в больницу в Каменец-Подольский доставили 13 пострадавших, среди которых одна несовершеннолетняя 2006 года рождения.

Отмечается, что одна из травмированных женщин находится в тяжелом состоянии.

Сегодня, 2 ноября, в Хмельницкой области произошла серьезная авария при участии рейсового автобуса, полного пассажиров. Пострадали 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции области. Так, сообщается, что до 15:00 в больницу в Каменец-Подольский доставили 13 пострадавших, среди которых одна несовершеннолетняя 2006 года рождения. Отмечается, что одна из травмированных женщин находится в тяжелом состоянии. В полиции открыли уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса по ч.2 статьи 286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. По данным правоохранителей, рейсовый автобус марки «Эталон» двигался по маршруту «Залесье-1 - Каменец-Подольский», съехал в кювет и перевернулся. Правоохранители устанавливают детали и причины ДТП. Предварительно рассматривают несколько версий: водительский фактор, техническая неисправность автомобиля и другие. Автобус перевернулся в Хмельницкой области

В полиции открыли уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса по ч.2 статьи 286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

По данным правоохранителей, рейсовый автобус марки "Эталон" двигался по маршруту "Залесье-1 - Каменец-Подольский", съехал в кювет и перевернулся.

Правоохранители устанавливают детали и причины ДТП. Предварительно рассматривают несколько версий: водительский фактор, техническая неисправность автомобиля и другие.

Как сообщали Українські Новини, на прошлой неделе на семью с двумя детьми наехал грузовик под Хмельницким, выжил только 10-летний ребенок.

Также в октябре в Хмельницком гражданин Турции устроил ДТП, погибла 11-летняя девочка.

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