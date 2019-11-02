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02 ноября 2019, суббота, 16:49 31
Верховная Рада и партии 2019-11-02T16:56:57+02:00
Українські Новини
Бойко принял участие в перезахоронении погибших бойцов, которые освобождали Украину от нацистов

Бойко принял участие в перезахоронении погибших бойцов, которые освобождали Украину от нацистов

Военные, Бойко, Останки, Великая отечественная война, Оппозиционная платформа – За жизнь
Юрий Бойко, лидер партии
Юрий Бойко, лидер партии "Оппозиционая платформа - За життя". Фото пресс-службы

2 ноября в селе Гатном на Киевщине у мемориала воинам-освободителям состоялся митинг-реквием, посвященный захоронению останков бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Уже много лет их поиском занимается отряд "Днепр-Украина", почетным Президентом которого является Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Юрий Бойко, сообщает пресс-служба фракции.

Дважды в год – накануне Дня освобождения Киева (6 ноября) и Дня Победы (9 мая) сюда приезжают ветераны со всей Киевской области, приходят жители Гатного, чтобы отдать дань памяти тем, кто принёс мир на нашу землю. Сегодня в торжественной обстановке были захоронены останки 12-ти солдат. Они были найдены в Бориспольском и Барышевском районах.

"Одного солдата мы идентифицировали по так называемому смертельному медальону, в них находились данные бойца: имя, фамилия, откуда был призван. Но у солдат было поверье — заполнишь медальон, точно убьют. Поэтому у многих погибших эти медальоны были пустыми. После введения в 1943 году книжки красноармейца, медальонов уже не было, поэтому многих приходится опознавать по личным вещам. Здесь похоронен один из 5-ти руководителей Штаба обороны Киева Тимофей Шамрыло, его именем была названа одна из улиц Киева. Он пропал без вести в августе 1941 года, и опознан по наручным часам", – рассказал Юрий Бойко.

Он подчеркнул, что это неполитическая акция, не пиар, а напоминание всем живым, благодаря кому они живы и кто принёс мир на нашу землю.

"Сегодня мы отдаем дань уважения 12-ти героям, погибших, защищая Киев. Они защищали столицу Украины, и нашли тут покой. Я очень благодарен ребятам из поискового отряда "Днепр-Украина", которые возвращают из небытия героев, защитивших нашу страну и вернувших ей свободу. Я благодарен всем, кто пришел сегодня провести в последний путь наших солдат. Спасибо вам. Спасибо нашим ветеранам. Хочу пожелать, чтобы наши ветераны были счастливы, здоровы, как можно дольше оставались с нами, передавали свой опыт, свое мужество и мудрость нашему поколению. Сил вам и здоровья!" — сказал Юрий Бойко.

"75 лет — это очень много. И тем, кто воевал, им всем уже за 90. Сегодня мы вместе с вами и здесь. С нами вместе сегодня студенты и школьники. И мы очень благодарны вам за то, что у вас еще есть силы и возможность передать всё то, что хранит ваша память, ваши великие дела новым поколениям. Желаю вам всем здоровья и подольше оставаться вместе с нами", — сказал, обращаясь к ветеранам, народный депутат, руководитель оппозиционеров Киевщины Александр Качный.

Бойко Бойко "Оппозиционая платформа - За життя". Фото пресс-службы

Поисковая работа отрядом "Днепр – Украина" ведется уже более 20 лет по всей Украине. За это время удалось идентифицировать около 2000 бойцов и офицеров, которые погибли, защищая нашу землю от фашистских захватчиков.

Как сообщали Українські Новини, в День Независимости представители "Оппозиционной платформы – "За життя" приняли участие в благодарственном молебне за Украину.

Напомним, фракция также призвала мэров, проигравших на парламентских выборах, уйти в отставку.

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