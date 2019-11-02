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02 ноября 2019, суббота, 11:19 46
Силовые структуры 2019-11-02T11:21:50+02:00
Українські Новини
Начальника полиции в Прилуках отстранили из-за возможного сокрытия убийства подростка

Начальника полиции в Прилуках отстранили из-за возможного сокрытия убийства подростка

Прилуки, убийство подростка, скрытие преступления, Нацполиция, Игорь Клименко
Жители Прилук устроили акцию протеста под отделением полиции. Скриншот: YouTube/ТСН
Жители Прилук устроили акцию протеста под отделением полиции. Скриншот: YouTube/ТСН

Национальная полиция отстранила начальника городского отдела полиции в Прилуках Черниговской области из-за возможного скрытия убийства 14-летнего подростка Дениса Чаленко.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українськi Новини.

29 октября труп школьника был обнаружен на железнодорожной колеи в Прилуках.

Местная полиция заявила, что подростка сбил поезд. Родители и местные жители не верят этой информации и заявляют, что Чаленко был убит, а полиция покрывает преступников.

Пресс-служба Нацполиции 1 ноября сообщила, что дело передано в Главной следственное управление.

"Максимально объективное расследование причин и обстоятельств трагической смерти парня - такую ​​задачу я поставил лучшим следователем центрального аппарата. Поэтому завтра все материалы уголовного производства будут переданы в Главное следственное управление, где их изучением займется группа опытных следователей и оперативников", - отметил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Кроме того, приказом председателя Национальной полиции начальник Прилукского отдела полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Как сообщали Українськi Новини, в июне суд арестовал 2 полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

В ходе стрельбы полицейские попали в 5-летнего Кирилла Тлявова, который в это время находился на детской площадке возле дома, где развлекались полицейские.

В результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в лечебное учреждение, где умер через 3 дня.

Больше новостей о: Прилуки убийство подростка скрытие преступления Нацполиция Игорь Клименко

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