Начальника полиции в Прилуках отстранили из-за возможного сокрытия убийства подростка

Национальная полиция отстранила начальника городского отдела полиции в Прилуках Черниговской области из-за возможного скрытия убийства 14-летнего подростка Дениса Чаленко.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українськi Новини.



29 октября труп школьника был обнаружен на железнодорожной колеи в Прилуках.



Местная полиция заявила, что подростка сбил поезд. Родители и местные жители не верят этой информации и заявляют, что Чаленко был убит, а полиция покрывает преступников.



Пресс-служба Нацполиции 1 ноября сообщила, что дело передано в Главной следственное управление.



"Максимально объективное расследование причин и обстоятельств трагической смерти парня - такую ​​задачу я поставил лучшим следователем центрального аппарата. Поэтому завтра все материалы уголовного производства будут переданы в Главное следственное управление, где их изучением займется группа опытных следователей и оперативников", - отметил глава Нацполиции Игорь Клименко.



Кроме того, приказом председателя Национальной полиции начальник Прилукского отдела полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей.



Как сообщали Українськi Новини, в июне суд арестовал 2 полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком Киевской области.



В ходе стрельбы полицейские попали в 5-летнего Кирилла Тлявова, который в это время находился на детской площадке возле дома, где развлекались полицейские.

В результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в лечебное учреждение, где умер через 3 дня.