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  • Найденные в Британии в грузовике 39 погибших мигрантов были гражданами Вьетнама
02 ноября 2019, суббота, 10:44 29
Европа 2019-11-02T10:51:57+02:00
Українські Новини
Найденные в Британии в грузовике 39 погибших мигрантов были гражданами Вьетнама

Найденные в Британии в грузовике 39 погибших мигрантов были гражданами Вьетнама

Великобритания, Грузовик, Вьетнамцы, трупы
Грузовик. Фото: pixabay
Грузовик. Фото: pixabay

Полиция английского графства Эссекс считает, что 39 жертв, найденные в грузовике в Грейсе, были гражданами Вьетнама. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.


"В настоящее время мы считаем, что жертвы были гражданами Вьетнама, и мы контактируем с правительством Вьетнама. Мы непосредственно контактируем с рядом семей во Вьетнаме и Великобритании", - заявили в полиции.

Ранее считалось, что большинство погибших были гражданами Китая.
Накануне полиция Вьетнама задержала двух человек по подозрению в причастности к инциденту. Во Вьетнаме было возбуждено уголовное дело по подозрению в торговле людьми.

Кроме того, британская полиция сообщила, что второму подозреваемому, 23-летнему Имону Харрисону из Северной Ирландии, было предъявлено обвинение в убийстве. 

Как сообщали Українські Новини, в Британии в грузовике 25-летнего водителя обнаружили 39 трупов. Автомобиль приехал из Болгарии и въехал в Великобританию через Холихед. 

Позже появилась информация, что это были граждане Китая.

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