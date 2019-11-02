Найденные в Британии в грузовике 39 погибших мигрантов были гражданами Вьетнама

Полиция английского графства Эссекс считает, что 39 жертв, найденные в грузовике в Грейсе, были гражданами Вьетнама. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.



"В настоящее время мы считаем, что жертвы были гражданами Вьетнама, и мы контактируем с правительством Вьетнама. Мы непосредственно контактируем с рядом семей во Вьетнаме и Великобритании", - заявили в полиции.



Ранее считалось, что большинство погибших были гражданами Китая.

Накануне полиция Вьетнама задержала двух человек по подозрению в причастности к инциденту. Во Вьетнаме было возбуждено уголовное дело по подозрению в торговле людьми.



Кроме того, британская полиция сообщила, что второму подозреваемому, 23-летнему Имону Харрисону из Северной Ирландии, было предъявлено обвинение в убийстве.



Как сообщали Українські Новини, в Британии в грузовике 25-летнего водителя обнаружили 39 трупов. Автомобиль приехал из Болгарии и въехал в Великобританию через Холихед.



Позже появилась информация, что это были граждане Китая.