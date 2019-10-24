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24 октября 2019, четверг, 16:54 38
Происшествия 2019-10-24T17:20:39+03:00
Українські Новини
Обнаруженные 39 мертвых людей в Британии были гражданами Китая

Обнаруженные 39 мертвых людей в Британии были гражданами Китая

Великобритания, Преступление, Убийство, Эссекс

На днях, в Великобритании в городе Грейс (графство Эссекс) было обнаружено 39 трупов в прицепе грузовика 25-летнего водителя.  В ходе расследования выяснилось, что все 39 погибших были гражданами Китая. Об этом передает российская служба ВВС.

Грузовик с мертвыми с телами прибыл в графство Эссекс в ночь на среду. Вскоре по подозрению в убийстве был задержан 25-летний водитель, который был жителем Северной Ирландии по имени Мо Робинсон.

Около 13:40 в полицейский участок города Грейс поступил звонок от службы скорой помощи, которая уведомляла, что в промышленной зоне города найдена фура с десятками человеческих тел.

Отмечается, что полицией была установлена фура, зарегистрированная в Болгарии, прибывшая на британские острова из бельгийского порта Зебрюгге в Пурфлит (порт на Темзе) в административном округе Таррок около 00:30 в среду. Отмечается, что 39 мертвых тел некогда были гражданами Китая.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Кировоградской области в морозилке нашли тела младенцев.

Кроме того, на курорте под Херсоном в квартире нашли мертвыми женщину с двумя детьми.

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