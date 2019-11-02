Знайдені у Британії у вантажівці 39 загиблих мігрантів були громадянами В'єтнаму

Поліція англійського графства Ессекс вважає, що 39 жертв, знайдені у вантажівці в Грейсе, були громадянами В'єтнаму. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.



"В даний час ми вважаємо, що жертви були громадянами В'єтнаму, і ми контактуємо з урядом В'єтнаму. Ми безпосередньо контактуємо з рядом сімей у В'єтнамі та Великобританії", - заявили в поліції.



Раніше вважалося, що більшість загиблих були громадянами Китаю. Напередодні поліція В'єтнаму затримала двох чоловік за підозрою в причетності до інциденту. У В'єтнамі було порушено кримінальну справу за підозрою в торгівлі людьми.



Крім того, британська поліція повідомила, що другому підозрюваному, 23-річному Імону Харрісону з Північної Ірландії, було пред'явлено звинувачення у вбивстві.



Як повідомляли Українські Новини, у Британії у вантажівці 25-річного водія виявили 39 трупів. Автомобіль приїхав з Болгарії та в'їхав у Великобританію через Холіхед. Пізніше з'явилася інформація, що це були громадяни Китаю.