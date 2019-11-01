У Києві замінували Центральний та Південний вокзали

Невідомі в п'ятницю ввечері повідомили про мінування Центрального та Південного залізничних вокзалів у Києві.

Про це Українським Новинам повідомили чергові вокзалу.

"Так, вокзали замінували. Всіх, хто був на вокзалі, евакуювали", - сказав черговий.

Невідомі повідомили про замінування обох вокзалів.

Точну кількість евакуйованих невідомо.

На даний момент поліція проводить перевірку.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві поліція затримала "мінера" мосту Патона, йому загрожує 6 років в'язниці.

Невідомі погрожували підірвати львівський аеропорт.