У Києві замінували Центральний та Південний вокзали

Невідомі в п'ятницю ввечері повідомили про мінування Центрального та Південного залізничних вокзалів у Києві. Про це Українським Новинам повідомили чергові вокзалу. "Так, вокзали замінували. Всіх, хто був на вокзалі, евакуювали", - сказав черговий. Невідомі повідомили про замінування обох вокзалів. Точну кількість евакуйованих невідомо. На даний момент поліція проводить перевірку. Як повідомляли Українські Новини, у Києві поліція затримала "мінера" мосту Патона, йому загрожує 6 років в'язниці. Невідомі погрожували підірвати львівський аеропорт.