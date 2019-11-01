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01 листопада 2019, пʼятниця, 18:34 6
Зовнішня політика 2019-11-01T18:45:02+02:00
Українські Новини
Фінляндія буде відстоювати продовження санкцій проти Росії

Фінляндія буде відстоювати продовження санкцій проти Росії

Вадим Пристайко , Санкції проти Росії, Рада ЄС, Фінляндія, Пекка Хаавісто
Фінляндія. Фото: pixabay
Фінляндія. Фото: pixabay

Головуюча в Раді Європейського Союзу Фінляндія налаштована відстоювати необхідність продовження санкцій проти Росії.

Про це сказано в повідомленні Міністерства закордонних справ України, передають Українські Новини.

1 листопада міністр закордонних справ України Вадим Пристайко зустрівся з міністром закордонних справ Фінляндії Пеккою Хаавісто під час його робочого візиту в Україну.

Візит розпочався зі спільного вшанування пам'яті захисників України від російської агресії та покладання квітів до Стіни пам'яті.

Пристайко висловив упевненість, що поїздка Хаавісто в зону проведення Операції об'єднаних сил (ООС) дасть змогу зрозуміти масштаби втрат України і страждань цивільного населення від тривалої російської агресії.

"Голова фінляндського МЗС наголосив на налаштованості Фінляндії як головуючої в Раді ЄС країни відстоювати необхідність продовження санкцій проти Росії й запевнив у підтримці Фінляндією територіальної цілісності й суверенітету України, невизнання спроби незаконної анексії Криму", - сказано в повідомленні.

Обговорюючи актуальні питання двостороннього співробітництва, Пристайко підкреслив зацікавленість України в залученні передових технологій в енергоефективності, утилізації відходів та управлінні лісовими ресурсами.

Міністр подякував за впровадження Фінляндією енергоефективних технологій у школі в Херсонській області й запропонував розглянути можливість реалізації подібного інфраструктурного проекту на сході України в рамках відновлення Донбасу.

З 1 липня по 31 грудня 2019 року Фінляндія головує в Раді ЄС.

Як повідомляли Українські Новини, Хаавісто в ході візиту в Україну 31 жовтня - 1 листопада відвідає лінію розмежування на Донбасі.

Фінляндія готує додатковий пакет на 600 тис. євро для розмінування на Донбасі.

Раніше США ввели другий пакет санкцій проти РФ у зв'язку з "справою Скрипалів".

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