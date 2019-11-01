Фінляндія буде відстоювати продовження санкцій проти Росії

Головуюча в Раді Європейського Союзу Фінляндія налаштована відстоювати необхідність продовження санкцій проти Росії.

Про це сказано в повідомленні Міністерства закордонних справ України, передають Українські Новини.



1 листопада міністр закордонних справ України Вадим Пристайко зустрівся з міністром закордонних справ Фінляндії Пеккою Хаавісто під час його робочого візиту в Україну.



Візит розпочався зі спільного вшанування пам'яті захисників України від російської агресії та покладання квітів до Стіни пам'яті.



Пристайко висловив упевненість, що поїздка Хаавісто в зону проведення Операції об'єднаних сил (ООС) дасть змогу зрозуміти масштаби втрат України і страждань цивільного населення від тривалої російської агресії.



"Голова фінляндського МЗС наголосив на налаштованості Фінляндії як головуючої в Раді ЄС країни відстоювати необхідність продовження санкцій проти Росії й запевнив у підтримці Фінляндією територіальної цілісності й суверенітету України, невизнання спроби незаконної анексії Криму", - сказано в повідомленні.



Обговорюючи актуальні питання двостороннього співробітництва, Пристайко підкреслив зацікавленість України в залученні передових технологій в енергоефективності, утилізації відходів та управлінні лісовими ресурсами.



Міністр подякував за впровадження Фінляндією енергоефективних технологій у школі в Херсонській області й запропонував розглянути можливість реалізації подібного інфраструктурного проекту на сході України в рамках відновлення Донбасу.



З 1 липня по 31 грудня 2019 року Фінляндія головує в Раді ЄС.



Як повідомляли Українські Новини, Хаавісто в ході візиту в Україну 31 жовтня - 1 листопада відвідає лінію розмежування на Донбасі.



Фінляндія готує додатковий пакет на 600 тис. євро для розмінування на Донбасі.



Раніше США ввели другий пакет санкцій проти РФ у зв'язку з "справою Скрипалів".