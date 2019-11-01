Саакашвілі у відповідь на звинувачення про ввезення "грузинських снайперів" під час Евромайдану назвав їх інтригами російських спецслужб

Саакашвілі у відповідь на звинувачення про ввезення "грузинських снайперів" під час Евромайдану назвав їх інтр

Колишній Президент Грузії та екс-голова Одеської обласної державної адміністрації (ОДА) Михайло Саакашвілі назвав правоохоронні органи Білорусі філією Кремля, а заяви групи грузинських громадян, які нещодавно в Мінську офіційно погодилися дати свідчення в суді України у справі Євромайдану у відповідь на доручення Генеральної прокуратури України - нісенітницею та інтригами російських спецслужб.

Про це він заявив в ході свого інтерв'ю в програмі "П'ятий кут" на телевізійному каналі NewsOne.

В ході інтерв'ю журналісти продемонстрували відео-коментар адвоката колишніх співробітників підрозділу міліції спеціального призначення "Беркут" Олександра Горошинського, який розповів, що за дорученням Генпрокуратури Україн в рамках міжнародної правової допомоги нещодавно відбувся допит до Генпрокуратури Білорусі 3 громадян, які стверджують, що є свідками трагічних подій на Євромайдані в лютому 2014 року.

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В інтерв'ю журналістам дані громадяни Грузії заявили, що були очевидцями розстрілів мітингувальників і співробітників Міністерства внутрішніх справ України, і що стали прямими свідками того, що ці розстріли були нібито спровоковані і організовані декількома лідерами тодішньої опозиції.

"Дане доручення про допит свідків було направлено Генпрокуратурою України. І під відеозапис, офіційно, свідки повідомили, що організацією, а також виконанням вбивств як співробітників міліції, так і цивільних осіб в лютому 2014 роки займалися так звані лідери Майдану - Парубій, Пашинський, Саакашвілі, а безпосередньо в розстрілах брали в тому числі участь батько і син Парасюки, - заявив Горошинський. - Дані свідки офіційно, під протокол і відеозапис повідомляють, що ті жахливі події, які відбулися в лютому 2014 ода, були сплановані конкретними людьми і з конкретною метою".

Саакашвілі в момент виступу Горошинського опустив очі. На прохання прокоментувати ці звинувачення, Саакашвілі сказав: "Звичайна російська історія! Точно так же я не лише снайперів привозив, я інопланетян привозив у великій кількості, хінкалі поставляв отруєні до буфету прокуратури Республіки Білорусь, яка галюциногенами отруєна - у них галюцинації починаються, тому що вони філія російських спецслужб".

За словами Саакашвілі, раніше точно так само "російська пропаганда звинувачувала" його дружину в тому, що та нібито займалася торгівлею органами позбавлених волі громадян з грузинських в'язниць, а після початку конфлікту на Донбасі була нібито причетна до торгівлі органами українських військовослужбовців.

Однак журналісти уточнили у Саакашвілі, чому за день до його допиту в Святошинському суді в 2018 році по справі екс- "беркутівців" про його роль в організації груп "грузинських снайперів" він був екстрадований з України. Саакашвілі коротко відповів, що раніше дав свідчення керівнику Департаменту спецрозслідування Генпрокуратури України Сергію Горбатюку. Про ці свідченнях до сих пір нічого не було відомо, а ГПУ раніше повідомляла, що допит Саакашвілі почався, але процедура не завершилася в зв'язку з його від'їздом з країни.

"Зараз вся ця свистопляска триває, щоб просто Україна тупцювала на місці, щоб весь час була однією ногою в минулому і не було руху вперед", - підсумував причину всіх цих нападок на свою адресу Саакашвілі. І, не закінчивши відповідь на питання, політик змінив тему та заявив про необхідність боротьби з корупцією, продовження реформ в економіці та соціальній сфері.

У той же час, трохи раніше в цьому ж інтерв'ю Саакашвілі заявив, що він особисто "привіз до України сотні грузинських бійців, які воювали на фронті".

Нагадаємо, раніше адвокат Горошинський, що представляє інтереси екс-співробітників "Беркута" в Святошинському районному суді м.Києва, де слухається справа про їхню причетність до масових розстрілів на Євромайдані в лютому 2014 року, надав для ЗМІ копію нотаріально завіреної заяви одного з так званих "грузинських снайперів" Олександра Ревазішвілі.

Горошинський повідомив в інтерв'ю Українським Новинам, що на даному етапі планується допит цієї групи грузинських громадян в рамках процесу по справі "Беркута" Святошинським райсудом Києва.

За словами адвоката, у нього склалася стійка думка, що в Україні чимало впливових осіб, які вкрай не зацікавлені в тому, щоб показання цих та багатьох подібних до них очевидців злочинів на Майдані були зафіксовані під присягою і стали підставою для їх пильного розгляду. "Якби "грузинські снайпери" були фейком, суд вже давно їх допитав б і розвінчав цей нібито міф. Яскравим показником в цьому питанні було поведінка представників ГПУ в Святошинському суді, які робили все можливе, щоб допит не відбувся", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що "грузинські снайпери" Майдану дали свідчення в Генеральній прокуратурі Білорусі.