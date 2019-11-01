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01 листопада 2019, пʼятниця, 16:07 9
Суспільство 2019-11-01T17:30:02+02:00
Українські Новини
Менш ніж половина українців вважають, що російськомовний телеканал сприятиме інтеграції непідконтрольних терит

Менш ніж половина українців вважають, що російськомовний телеканал сприятиме інтеграції непідконтрольних територій

соцопитування, Новини ДНР, Новини ЛНР, російськомовний телеканал

41,9% опитаних Київським міжнародним інститутом соціології вважають, що створення російськомовного телевізійного каналу сприятиме інтеграції непідконтрольних територій.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Респондентам пропонувалося відповісти, чи згодні вони з твердженням, що створення російськомовного телевізійного каналу сприятиме інтеграцію непідконтрольних територій.

25,4% опитаних повністю згодні, 16,5% - частково згодні, 16% - повністю не згодні, 8,8% - частково згодні, 33,4% – не визначилися з відповіддю.

З твердженням, що Донбас має більше історичної та культурної спадщини з Україною, ніж Росією, погодилися 61,4% опитаних, а 14,6% висловили незгоду.

КМІС проводив опитування на замовлення Школи політичної аналітики Національного університету Києво-Могилянська академія.

Було опитано 2 035 осіб з усіх областей України (крім автономної Республіки Крим та тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей) в період з 27 серпня по 23 вересня.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

Як повідомляли Українські Новини, більшість українців проти припинення військових дій і визнання "ДНР" і "ЛНР".

Тим часом сотні людей протестували під Офісом Президента проти розведення військ на Донбасі.

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