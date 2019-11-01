Менш ніж половина українців вважають, що російськомовний телеканал сприятиме інтеграції непідконтрольних територій

Менш ніж половина українців вважають, що російськомовний телеканал сприятиме інтеграції непідконтрольних терит

41,9% опитаних Київським міжнародним інститутом соціології вважають, що створення російськомовного телевізійного каналу сприятиме інтеграції непідконтрольних територій.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Респондентам пропонувалося відповісти, чи згодні вони з твердженням, що створення російськомовного телевізійного каналу сприятиме інтеграцію непідконтрольних територій.

25,4% опитаних повністю згодні, 16,5% - частково згодні, 16% - повністю не згодні, 8,8% - частково згодні, 33,4% – не визначилися з відповіддю.

З твердженням, що Донбас має більше історичної та культурної спадщини з Україною, ніж Росією, погодилися 61,4% опитаних, а 14,6% висловили незгоду.

КМІС проводив опитування на замовлення Школи політичної аналітики Національного університету Києво-Могилянська академія.

Було опитано 2 035 осіб з усіх областей України (крім автономної Республіки Крим та тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей) в період з 27 серпня по 23 вересня.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

Як повідомляли Українські Новини, більшість українців проти припинення військових дій і визнання "ДНР" і "ЛНР".

Тим часом сотні людей протестували під Офісом Президента проти розведення військ на Донбасі.