Менш ніж половина українців вважають, що російськомовний телеканал сприятиме інтеграції непідконтрольних територій

41,9% опитаних Київським міжнародним інститутом соціології вважають, що створення російськомовного телевізійного каналу сприятиме інтеграції непідконтрольних територій. Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини. Респондентам пропонувалося відповісти, чи згодні вони з твердженням, що створення російськомовного телевізійного каналу сприятиме інтеграцію непідконтрольних територій. 25,4% опитаних повністю згодні, 16,5% - частково згодні, 16% - повністю не згодні, 8,8% - частково згодні, 33,4% – не визначилися з відповіддю. З твердженням, що Донбас має більше історичної та культурної спадщини з Україною, ніж Росією, погодилися 61,4% опитаних, а 14,6% висловили незгоду. КМІС проводив опитування на замовлення Школи політичної аналітики Національного університету Києво-Могилянська академія. Було опитано 2 035 осіб з усіх областей України (крім автономної Республіки Крим та тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей) в період з 27 серпня по 23 вересня. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%. Як повідомляли Українські Новини, більшість українців проти припинення військових дій і визнання "ДНР" і "ЛНР". Тим часом сотні людей протестували під Офісом Президента проти розведення військ на Донбасі.