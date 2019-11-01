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01 ноября 2019, пятница, 15:04 2246
Наука 2019-11-01T15:05:22+02:00
Українські Новини
Работник случайно нашел тайный тунель ацтеков на автобусной остановке

Работник случайно нашел тайный тунель ацтеков на автобусной остановке

Мексика, Наука, Археология, Божество, Находка, Ацтеки
Ацтеки. Тунель. Фото: express
Ацтеки. Тунель. Фото: express

В мексиканском городе Екатепек-де-Морелос, в нескольких сотнях киллометров от места, где был найден храм ацтекского бога смерти, нашли древний тунель этого народа. О находке сообщили работники, когда строили автобусную остановку, передает Express.

Представители Мексиканского института антропологии и истории отметили, что стена была украшена несколькими наскальными рисунками и статуями, они считаются это огромной археологической ценностью.

Вблизи стены нашли 11 резных изображений, а также то, что когда-то было деревянными воротами. Среди других находок: артефакты из стекла, фарфора, майолики, в дополнение к остаткам статуй. Однако больше всего волновали археологов изображения, связанные с ацтекских богом воды и плодородия - Тлалок.

Этот древний бог обычно изображается с удивленными глазами и клыками, часто в сочетании с молнией, кукурузой и водой. Хотя Тлалок, как полагают, даритель жизни, ацтеки боялись этого бога, потому что они верили, что он посылал град и молнии и обладал способностью отравлять свои источники воды.

Тоннель с загадочными барельефами был частью построенной при ацтеках дамбы, позже его включили в дренажную систему, которую построили испанцы в XVII веке.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году в Мехико археологи обнаружили огромную башню из 650 человеческих черепов. По случайности ученым удалось обнаружить давно затерянный "золотой город" Эльдорадо.

Напомним, в Египте археологи нашли 20 древних деревянных гробов.

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