Работник случайно нашел тайный тунель ацтеков на автобусной остановке

В мексиканском городе Екатепек-де-Морелос, в нескольких сотнях киллометров от места, где был найден храм ацтекского бога смерти, нашли древний тунель этого народа. О находке сообщили работники, когда строили автобусную остановку, передает Express.

Представители Мексиканского института антропологии и истории отметили, что стена была украшена несколькими наскальными рисунками и статуями, они считаются это огромной археологической ценностью.

Вблизи стены нашли 11 резных изображений, а также то, что когда-то было деревянными воротами. Среди других находок: артефакты из стекла, фарфора, майолики, в дополнение к остаткам статуй. Однако больше всего волновали археологов изображения, связанные с ацтекских богом воды и плодородия - Тлалок.

Этот древний бог обычно изображается с удивленными глазами и клыками, часто в сочетании с молнией, кукурузой и водой. Хотя Тлалок, как полагают, даритель жизни, ацтеки боялись этого бога, потому что они верили, что он посылал град и молнии и обладал способностью отравлять свои источники воды.

Тоннель с загадочными барельефами был частью построенной при ацтеках дамбы, позже его включили в дренажную систему, которую построили испанцы в XVII веке.

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