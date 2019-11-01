Международные эксперты приобщились к анализу законопроекта о ГБР, - Варченко

Эксперты Совета Европы присоединились к обсуждению и анализу законопроекта №2116 об установлении единоличной формы руководства Государственного бюро расследований (ГБР).

Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель директора ГБР Ольга Варченко, передают Українські Новини.

"Вчера вместе с руководителями следственных подразделений встречались с представителями Офиса Совета Европы в Украине Викторией Гальпериной и Тиграном Карапетяном. Это была рабочая встреча, где обсудили изменения в Закон "О Государственном бюро расследований", принятые парламентом в первом чтении", - написала она.

По ее словам, представители Совета Европы подготовили свои предложения к законопроекту и поделились ими с ГБР.

"Хочу отметить тот факт, что к усовершенствованию законодательства, регулирующего деятельность ГБР, присоединились международные эксперты - для нас является очень важным. В ближайшее время мы подробно проанализируем предложения, озвученные представителями Совета Европы, и будем готовы к их обсуждению", - отметила Варченко.

Во время встречи стороны также обсудили еще один важный для ГБР вопрос - подготовку инструкции, которая определяет механизм работы с фактами пыток и жестокого обращения с людьми.

Варченко напомнила, что процесс разработки этой инструкции начался еще в конце 2018 года и сейчас проект изучают и обсуждают все участники, вовлеченные к ее реализации - правоохранительные органы, учреждения Минздрава, представители судейского и адвокатского самоуправления, Омбудсмен и другие государственные органы.

Варченко надеется, что сотрудничество ГБР с Советом Европы принесет положительные результаты для украинского государства.

Как сообщали Українськi Новини, Офис Президента не смог сообщить, отвечает ли законопроект №2116 о ГБР европейским стандартам.

Денис Монастырский заявил, что парламент не будет ускорять принятие законопроекта №2116 об усилении полномочий директора Госбюро расследований.

Правоохранительный комитет Рады попросил экспертов Совета Европы дать свои заключения по законопроекту №2116 о ГБР.