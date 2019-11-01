В Киеве в женщина оставила 40 котов и собаку в однокомнатной арендованной квартире

В Киеве в арендованной однокомнатной квартире женщина покинула 40 кошек и собаку.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Свои естественные потребности четвероногие месяцами справляли на пол, и между тем плодили новых котят. Сейчас всех животных отдали на передержку волонтерам", - говорится в нем.

Так, в квартире около месяца никто не жил. Хозяйка рассказывает, что просила отдать котов приют, когда их было меньше. После чего счета за квартиру женщина, снимавшая квартиру, перестала оплачивать. На вопросы журналистов говорит, что животных покинула не она.

Если не удастся достичь договоренности о компенсации за порчу имущества, то хозяйка квартиры будет подавать в суд.

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Как сообщали Українські Новини, социологи развенчали миф, что только одинокие женщины с возрастом заводят кошек.

Тем временем в Украине количество домашних любимцев увеличивается из-за нежелания пар заводить детей. В свою очередь домашние животные способствуют улучшению настроения и делают людей счастливее. По мнению исследователей, владельцы собак и кошек имеют меньший риск появления сердечно-сосудистых заболеваний.