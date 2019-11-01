подписаться на рассылку
24.6 25
27.25 27.85
˟
01 ноября 2019, пятница, 12:53 75
Общество 2019-11-01T13:02:53+02:00
Українські Новини
В Киеве в женщина оставила 40 котов и собаку в однокомнатной арендованной квартире

В Киеве в женщина оставила 40 котов и собаку в однокомнатной арендованной квартире

Коты, Собака, Аренда квартиры, Аренда квартир в Киеве

В Киеве в арендованной однокомнатной квартире женщина покинула 40 кошек и собаку.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Свои естественные потребности четвероногие месяцами справляли на пол, и между тем плодили новых котят. Сейчас всех животных отдали на передержку волонтерам", - говорится в нем.

Так, в квартире около месяца никто не жил. Хозяйка рассказывает, что просила отдать котов приют, когда их было меньше. После чего счета за квартиру женщина, снимавшая квартиру, перестала оплачивать. На вопросы журналистов говорит, что животных покинула не она.

Если не удастся достичь договоренности о компенсации за порчу имущества, то хозяйка квартиры будет подавать в суд.

Как сообщали Українські Новини, социологи развенчали миф, что только одинокие женщины с возрастом заводят кошек.

Тем временем в Украине количество домашних любимцев увеличивается из-за нежелания пар заводить детей. В свою очередь домашние животные способствуют улучшению настроения и делают людей счастливее.  По мнению исследователей, владельцы собак и кошек имеют меньший риск появления сердечно-сосудистых заболеваний.

Больше новостей о: Коты Собака Аренда квартиры Аренда квартир в Киеве

Архив
Новости
Рубль рухнул в киевских обменниках перед выходными 13:17
КС признал конституционным законопроект об отмене адвокатской монополии 13:16
Международные эксперты приобщились к анализу законопроекта о ГБР, - Варченко 13:14
После двухнедельного роста наличный доллар сильно понизился 13:04
Шахтерского бунта не будет. По крайней мере, в этом году, - Шахов 13:01
больше новостей
Мы были слишком малы и тесны для такого влиятельного политика, - Богдан о Данилюке 13:43
В СБУ расследуют дело Стерненко как убийство и нанесение умышленных телесных повреждений 13:24 Документ
Семен Семенченко. Фото: Українське фото
Верховный Суд принял решение: комбату Семенченко могут вернуть его воинские звания 12:03
Принятие законопроекта 1210 ударит по рейтингам президента, - Фесенко 16:07
Дубневич собрал сумку в изолятор: среди вещей книги и шапка 13:23
больше новостей
Пранкер "Джокер" обсуждал с депутатом Радуцким зарплату в конвертах для "слуг народа" 10:52
Кассовые аппараты для бизнеса в смартфоне будут стоить от тысячи гривен 11:35
Демонтаж памятника Жукову. Фото:
В Одессе демонтировали памятник Жукову 18:01
Антикоррупционный суд вынес первый приговор. Он стал обвинительным 18:22
Богдан Яременко. Фото: oleg.fedonyuk/Facebook
Яременко заставил извиниться пранкер: текст переписки депутата с "Джокером" 08:22
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok