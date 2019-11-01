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01 листопада 2019, пʼятниця, 12:53 11
Суспільство 2019-11-01T13:05:46+02:00
Українські Новини
У Києві жінка залишила 40 котів і собаку в орендованій однокімнатній квартирі

У Києві жінка залишила 40 котів і собаку в орендованій однокімнатній квартирі

Собака, Домашні тварини, Оренда квартир, Оренда квартир в Києві

у Києві В орендованій однокімнатній квартирі жінка покинула 40 котів і собаку.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"Свої природні потреби чотириногі місяцями справляли на підлогу, і між тим плодили нових кошенят. Зараз всіх тварин віддали на перетримку волонтерам", - йдеться в ньому.

Так, в квартирі близько місяця ніхто не жив. Власниця розповідає, що просила віддати котів притулок, коли їх було менше. Після чого рахунки за квартиру жінка, яка орендувала квартиру, перестала оплачувати. На питання журналістів каже, що тварин залишила не вона.

Якщо не вдасться досягти домовленості про компенсацію за псування майна, то власниця квартири буде подавати до суду.

Як повідомляли Українські Новини, соціологи розвінчали міф, що тільки самотні жінки з віком заводять кішок.

Тим часом в Україні кількість домашніх улюбленців збільшується через небажання пар заводити дітей. У свою чергу домашні тварини сприяють поліпшенню настрою і роблять людей щасливішими. На думку дослідників, власники собак і кішок мають менший ризик появи серцево-судинних захворювань.

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