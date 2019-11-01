НБУ выбрал внешнего аудитора

Национальный банк выбрал внешним аудитором своей финансовой отчетности компанию "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги".

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Отмечается, что "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги" будет осуществлять независимый аудит годовой финансовой отчетности в течение следующих пяти лет.

Указывается, что компания была определена независимым аудитором по результатам проведения процедуры закупки в соответствии с законом "О публичных закупках" и утверждена решением совета НБУ.

Внешний аудит является одним из элементов контроля за деятельностью НБУ, а годовая финансовая отчетность на практике обеспечивает прозрачность и подотчетность Нацбанка как государственного учреждения.

В НБУ отметили, что "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги" входит в глобальную сеть фирм "Ernst & Young", которая относится к "Большой четверке аудиторских компаний" - четырех крупнейших в мире компаний, предоставляющих аудиторские и консалтинговые услуги.

Как сообщали Українські Новини, ранее Кабинет Министров утвердил критерии отбора внешнего аудитора государственных банков.

Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в октябре сократился на 13,8% с 61,618 млрд гривен (на 1 октября) до 53,086 млрд гривен (на 1 ноября).

В июле-сентябре чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 2,5 млрд долларов.