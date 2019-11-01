Депутаты впервые зарегистрировались путем нажатия кнопки вместо карточек

Депутаты Верховной Рады впервые провели утреннюю регистрацию на пленарное заседание парламента, путем нажатия кнопки, вместо карточек.

Об этом объявил председатель парламента Дмитрий Разумков, передают Українські Новини.

В зале зарегистрировалось 307 парламентариев.

"Утреннее заседание Верховной Рады объявляю открытым", - сказал спикер.

Таким образом, Рада открыла утреннее пленарное заседание.

Как сообщали Українські Новини, 31 октября Верховная Рада приняла законопроект о проведении процесса по выделению функции оператора газотранспортной системы (анбандлинга). Также Верховная Рада вернула уголовную ответственность за незаконное обогащение. За принятие законопроекта №1031 в целом проголосовали 259 депутатов при минимально необходимых 226.

Кроме того, вчера Верховная Рада уволила 3 членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и огласила конкурс на занятие вакантных должностей. Прекращаются полномочия Ольги Герасимюк, Олега Черныша и Александра Ильяшенко в связи с окончанием срока их полномочий.