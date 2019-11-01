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01 листопада 2019, пʼятниця, 11:43 12
Верховна Рада і партії 2019-11-01T13:45:03+02:00
Українські Новини
Депутати вперше зареєструвалися шляхом натискання кнопки замість карток

Депутати вперше зареєструвалися шляхом натискання кнопки замість карток

Верховна Рада, реєстрація депутатів
Верховна Рада Скріншот телеканалу
Верховна Рада Скріншот телеканалу "Рада"

Депутати Верховної Ради вперше провели ранкову реєстрацію на пленарне засідання парламенту, шляхом натискання кнопки, замість карток.

Про це оголосив голова парламенту Дмитро Разумков, передають Українські Новини.

У залі зареєструвалося 307 парламентаріїв.

"Ранкове засідання Верховної Ради оголошую відкритим", - сказав спікер.

Таким чином, Рада відкрила ранкове пленарне засідання.

Як повідомляли Українські Новини, 31 жовтня Верховна Рада прийняла законопроект про проведення процесу щодо виділення функції оператора газотранспортної системи (анбандлінга). Також Верховна Рада повернула кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. За ухвалення законопроекту №1031 в цілому проголосували 259 депутатів при мінімально необхідних 226.

Крім того, вчора Верховна Рада звільнила 3 членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення і оголосила конкурс на зайняття вакантних посад. Припиняються повноваження Ольги Герасим'юк, Олега Черниша та Олександра Ільяшенка у зв'язку із закінченням строку їх повноважень.

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