Адвокат беркутовцев Александр Горошинский обнародовал заявление "грузинского снайпера" о расстрелах на Майдане

Адвокат, представляющий интересы экс-сотрудников "Беркута" в Святошинском райсуде Киева, где слушается дело об их причастности к массовым расстрелам людей на Майдане в феврале 2014 года, Александр Горошинский обнародовал копию одного из нотариально заверенных заявлений одного из т.н. "грузинских снайперов" Александра Ревазишвили.

На данном этапе планируется допрос данной группы грузинских граждан в рамках процесса по делу "Беркута" Святошинским судом Киева. Об этом Горошинский сообщил в интервью Украинским новостям.

Допрос Георгия Бежиташвили, Александра Ревазишвили и Цезари Баджалидзе был произведен Генеральной прокуратурой Республики Беларусь под видеозапись, где свидетели подтвердили озвученную ранее информацию об организации и участии "лидеров" Майдана, в частности Парубия, Пашинского, Саакашвили и других лиц, в массовых расстрелах сотрудников милиции и активистов 20 февраля 2014 г.

При этом был передан следующий документ:

По словам адвоката, "грузинские снайперы" - это люди, прошедшие военную подготовку в грузинской армии. За их плечами участие в боевых действиях так называемой абхазской войны и южноосетинского конфликта. У Георгия Бежиташвили еще Ирак и Афганистан. Все они прошли подготовку в специальных лагерях под руководством так называемого движения "Свободная зона", подконтрольного окружению тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Как пояснил адвокат, ссылаясь на показания этих граждан, их использовали для выполнения "политических заказов" режима Саакашвили: подавление народных протестов грузинской оппозиции, давление, похищение местных бизнесменов. В народе их называли "зондеркомандами". Руководил всем этим Мамука Мамулашвили – бывший грузинский военный, сторонник и активный помощник Саакашвили, курировавший так называемые зондеркоманды, проводившие расправы с политическими оппонентами Саакашвили.

Именно он, по словам этих граждан Грузии, занимался их вербовкой для участия в событиях на киевском Майдане в 2013-2014 гг. Сейчас Мамулашвили - командир "Грузинского легиона".

Как отмечает Горошинский, эти люди готовы давать интервью и сниматься в документальных фильмах несмотря на то, что им грозит уголовная ответственность, из-за страха за собственную жизнь. Их земляки, которые участвовали в преступлениях на Майдане в 2014 году, начали исчезать и погибать при загадочных обстоятельствах. И Нергадзе, и Бежиташвили, и Баджализде, и Ревазишвили сообщили, что им поступают угрозы. Они были вынуждены скрываться в других странах, в частности в Белоруссии.

"Следует понимать, что эти люди занимались не всегда легальной работой, они много чего знают, что может пролить свет на преступления очень высокопоставленных людей. После ряда угроз и нападений, когда в Грузии сменилась власть, данным свидетелям посоветовали обратиться к журналистам и рассказать правду", - говорит Горошинский.

Также защитник рассказал, почему допрос проходил в Генпрокуратуре Беларуси, хотя Святошинский суд Киева давал им возможность дать показания по видеосвязи из Армении. По его словам, Святошинский суд г. Киева, где рассматривается производство в отношении экс-сотрудников "Беркута", удовлетворил его ходатайство о допросе двух граждан Грузии: Нергадзе и Ревазишвили на территории Армении. Им поступила информация о том, что им небезопасно находится в Армении и они выехали из страны.

Как пояснил Горошинский, в рамках производства по уголовному преследованию бывших сотрудников "Беркута" защита дважды обращалась с ходатайством к Святошинскому районному суду о допросе данных свидетелей. Но представители ГПУ упорно возражали, не желая выслушать показания по ключевым вопросам, которые имеют значение для дела и установления истины по событиям Майдана.

По словам адвоката, у него сложилось устойчивое мнение, что в Украине немало влиятельных лиц, которые крайне не заинтересованы в том, чтобы показания этих и многих подобных им очевидцев преступлений на Майдане были зафиксированы под присягой и стали основанием для их пристального рассмотрения.

Как отмечает адвокат, он уверен в подлинности показаний "грузинских снайперов". "Если бы "грузинские снайперы" были фейком, суд уже давно их допросил бы и развенчал этот якобы миф. Ярким показателем в этом вопросе являлось поведение представителей ГПУ в Святошинском суде, которые делали все возможное, чтобы допрос не состоялся", - поясни он.

"Проверить достоверность показаний свидетелей очень просто – предоставить возможность всем участникам - прокурорам, защите, представителям потерпевших и потерпевшим - задать вопросы и на основе полученных ответов сделать выводы. Народ Украины уже почти 6 лет не знает правды о виновниках гибели людей во время протестных акций на Майдане. Многие понимают, кому на самом деле были выгодны смерти украинцев – тем, кто на крови пришел во власть", - заявил он.

Ранее сообщалось, что "Грузинские снайперы" Майдана дали показания в Генеральной прокуратуре Беларуси.