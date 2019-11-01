НБУ продовжує скуповувати валюту на міжбанку

У липні-вересні чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку забезпечила поповнення резервів на 2,5 млрд доларів.

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за жовтень, передають Українські Новини.

Наголошується, що на валютному ринку в третьому кварталі 2019 зберігався ревальваційний тренд, який підтримувала значна пропозиція іноземної валюти.

Основними чинниками, які забезпечили переважання пропозиції іноземної валюти від клієнтів банків над попитом на неї в III кварталі, були: рекордні обсяги припливу іноземних портфельних інвестицій; значні надходження експортної виручки від АПК; істотне зниження вартості енергоносіїв (насамперед газу); порівняно стриманий імпорт.

Це дозволило НБУ продовжувати поповнювати міжнародні резерви, не протидіє тенденціям, які переважали на ринку.

Позитивне сальдо операцій НБУ на МБВР у III кварталі склав 2,5 млрд доларів, з початку року - 3,9 млрд доларів.

Крім того, НБУ в третій раз в 2019 році прийняв рішення збільшити щоденні планові обсяги купівлі іноземної валюти для поповнення міжнародних резервів (з 20 до 30 млн доларів на IV квартал 2019).

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 3 173,78 млн доларів, продав – 1 801,82 млн доларів.

Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в жовтні скоротився на 13,8% з 61,618 млрд гривень (на 1 жовтня) до 53,086 млрд гривень (на 1 листопада).

Національний банк відзначає, що в липні-вересні зростання економіки сповільнилося до 3,5% з-за ослаблення окремих показників базових видів діяльності.