підписатися на розсилку
24.6 25
27.25 27.85
˟
01 листопада 2019, пʼятниця, 11:16 14
Фінанси 2019-11-01T13:45:03+02:00
Українські Новини
НБУ продовжує скуповувати валюту на міжбанку

НБУ продовжує скуповувати валюту на міжбанку

НБУ, Валюта, Міжбанк, долари

У липні-вересні чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку забезпечила поповнення резервів на 2,5 млрд доларів.

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за жовтень, передають Українські Новини.

Наголошується, що на валютному ринку в третьому кварталі 2019 зберігався ревальваційний тренд, який підтримувала значна пропозиція іноземної валюти.

Основними чинниками, які забезпечили переважання пропозиції іноземної валюти від клієнтів банків над попитом на неї в III кварталі, були: рекордні обсяги припливу іноземних портфельних інвестицій; значні надходження експортної виручки від АПК; істотне зниження вартості енергоносіїв (насамперед газу); порівняно стриманий імпорт.

Це дозволило НБУ продовжувати поповнювати міжнародні резерви, не протидіє тенденціям, які переважали на ринку.

Позитивне сальдо операцій НБУ на МБВР у III кварталі склав 2,5 млрд доларів, з початку року - 3,9 млрд доларів.

Крім того, НБУ в третій раз в 2019 році прийняв рішення збільшити щоденні планові обсяги купівлі іноземної валюти для поповнення міжнародних резервів (з 20 до 30 млн доларів на IV квартал 2019).

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 3 173,78 млн доларів, продав – 1 801,82 млн доларів.

Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в жовтні скоротився на 13,8% з 61,618 млрд гривень (на 1 жовтня) до 53,086 млрд гривень (на 1 листопада).

Національний банк відзначає, що в липні-вересні зростання економіки сповільнилося до 3,5% з-за ослаблення окремих показників базових видів діяльності.

Більше новин про: НБУ Валюта Міжбанк долари

Архів
Новини
ДБР завершило розслідування справи про отримання $12 тис хабара співробітником ДФС, - Варченко 13:40
Експертиза, яку приховувала САП, підтверджує обгрунтованість "Роттердам+", - адвокат 13:37
Власники паїв біля Офісу Президента вимагали скасувати мораторій на продаж землі 13:34
Рубль упав у київських обмінниках перед вихідними 13:17
КС визнав конституційним законопроект про скасування адвокатської монополії 13:16
більше новин
Арахамія і Савченко. Фото: facebook.com/yan.dobronosov
Фото дня: рука Арахамії розсмішила соцмережі 15:09
Штаб ООС ввів режим безпеки в зоні проведення операції з 28 жовтня 14:06
Південмаш отримає замовлення від американської Firefly на $15 млн, - експерт 12:53
Шабунін отримав доступ до матеріалів слідства у справі "Роттердам+" 15:01
Законопроект 2233 дозволить Коломойському отримувати дешеву електроенергію для своїх заводів, - Голобуцький 12:05
більше новин
Богдан Яременко. Фото: oleg.fedonyuk/Facebook
Яременка змусив вибачитися пранкер: текст листування депутата з "Джокером" 08:22
Кабмін оголосив масштабне скорочення - звільняють понад 18 тисяч держслужбовців 11:21
Володимир Мономах. Фото: електронна-енциклопедія.укр
У Білорусі знайшли печатку Володимира Мономаха 08:51
Дубневич спакував сумку в ізолятор: серед речей книжки і шапка 13:23
Рада повернула кримінальну відповідальність за незаконне збагачення 17:43
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok