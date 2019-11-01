В Киеве обстреляли скоростной трамвай

Вечером, 31 октября, в Киеве неизвестные обстреляли скоростной трамвай, в результате происшествия жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщил генеральный директор коммунального предприятия "Киевпастранс" Дмитрий Левченко на своей странице в социальной сети Facebook.

"23:00. Выстрелы на линии скоростного. Если бы случайно не помешала металлическая перегородка за стеклом - были бы и человеческие жертвы... К счастью, никто не пострадал, кроме нашего с вами транспорта... И сейчас, вместо того, чтобы пустить эти средства на новый транспорт, мы теперь вынуждены ремонтировать, кстати, он также был новый", - написал он.

В Киеве обстреляли трамвай. Фото: facebook.com/Дмитрий Левченко

В Киеве обстреляли трамвай. Фото: facebook.com/Дмитрий Левченко

Как сообщали Українські Новини, 13 октября в Шевченковском районе Киева на улице Дегтяревской неизвестные устроили стрельбу на трамвайной остановке, в результате которой погиб человек.

Ранее стрелявшего в троллейбусе Киева мужчину задержали в другом троллейбусе,