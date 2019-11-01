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01 ноября 2019, пятница, 08:16 611
Экономика 2019-11-01T08:39:47+02:00
Українські Новини
Сегодня Украина должна выплатить МВФ порядка 1,8 млрд долларов

Сегодня Украина должна выплатить МВФ порядка 1,8 млрд долларов

МВФ, Социальные выплаты, Международный валютный фонд, СПЗ
Международный валютный фонд. Фото: UTMAG
Международный валютный фонд. Фото: UTMAG

1 ноября Украина должна выплатить МВФ 66 млн СПЗ (спецправа заимствования).

В 2019 году Украина должна выплатить МВФ 1 325,476 млн СПЗ.

По курсу НБУ на начало января 2019 года это составляет порядка 1,8 млрд долларов.

Отметим, СПЗ - искусственная денежная единица, используемая Международным валютным фондом для межгосударственных и межбанковских расчетов (Центральные госбанки). Курс этой единицы рассчитывается ежегодно на основе следующей таблицы: доллар 42% марка ФРГ 19% иена 15% франк Франция 12% Фунт стерлингов 12%.

Как сообщали Українські Новини, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов ожидает приезда в Украину миссии Международного валютного фонда (МВФ) в начале ноября.Миссия МВФ работала в Украине с 12 по 26 сентября, однако уехала без результата.

Миссия Международного валютного фонда выступает за ускорение судебной реформы, борьбу с коррупцией и сокращение роли олигархов в экономике, говорится в сообщении МВФ по результатам работы миссии фонда в Украине.

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