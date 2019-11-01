Сегодня Украина должна выплатить МВФ порядка 1,8 млрд долларов

1 ноября Украина должна выплатить МВФ 66 млн СПЗ (спецправа заимствования).

В 2019 году Украина должна выплатить МВФ 1 325,476 млн СПЗ.

По курсу НБУ на начало января 2019 года это составляет порядка 1,8 млрд долларов.

Отметим, СПЗ - искусственная денежная единица, используемая Международным валютным фондом для межгосударственных и межбанковских расчетов (Центральные госбанки). Курс этой единицы рассчитывается ежегодно на основе следующей таблицы: доллар 42% марка ФРГ 19% иена 15% франк Франция 12% Фунт стерлингов 12%.

Как сообщали Українські Новини, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов ожидает приезда в Украину миссии Международного валютного фонда (МВФ) в начале ноября.Миссия МВФ работала в Украине с 12 по 26 сентября, однако уехала без результата.

Миссия Международного валютного фонда выступает за ускорение судебной реформы, борьбу с коррупцией и сокращение роли олигархов в экономике, говорится в сообщении МВФ по результатам работы миссии фонда в Украине.