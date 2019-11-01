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01 ноября 2019, пятница, 08:03 468
Судебная власть 2019-11-01T08:05:20+02:00
Українські Новини
Разумков подписал закон о предоставлении полномочий ВСП назначать членов ВККС

Разумков подписал закон о предоставлении полномочий ВСП назначать членов ВККС

Закон, ВККС, ВСП, Дмитрий Разумков
Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) Украины. Фото: 5.ua
Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) Украины. Фото: 5.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о предоставлении полномочий Высшему совету правосудия назначать членов Высшей квалификационной комиссии судей и сокращении количества членов ВККС с 16 до 12.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №1008 на сайте Рады, передают Українськi Новини.

Данным документом вводится в действие судебная реформа Президента Владимира Зеленского.

Так, законом предусмотрен перезапуск ВККС, роспуск действующего состава, сокращение количества членов с 16 до 12 и передача полномочий по их назначению Высшему совету правосудия (ВСП).

Текущий состав ВККС теряет полномочия в день вступления закона в силу.

Срок полномочий новых членов комиссии составит 4 года.

Одно и то же лицо не сможет осуществлять полномочия члена Высшей квалификационной комиссии судей два срока подряд.

Кроме того, Рада создала комиссию по вопросам добропорядочности.

Эта комиссия будет иметь полномочия инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности судей, членов ВККС и ВСП.

В состав комиссии входят 3 члена Высшего совета правосудия и 3 международных эксперта.

Они получат право оценивать добропорядочность кандидатов в органы судебного самоуправления, в том числе ВСП, инициировать их увольнение, следить за добропорядочностью судей Верховного Суда.

Рада отклонила все поправки, предлагающие не сокращать количество судей.

Кроме того, парламент не принял во внимание доводы главы Верховного Суда Валентины Данишевской о перегруженности судей и недопустимости сокращения их количества.

На данный момент ВС рассматривает около 70 тыс. дел.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде уполномочить Высший совет правосудия назначать членов Высшей квалификационной комиссии и сократить количество членов ВККС с 16 до 12.

Тем временем НАБУ закрыло дело против членов ВККС, но суд не согласился и возобновил расследование.

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