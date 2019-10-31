подписаться на рассылку
24.65 25.05
27.25 27.8
˟
  • Новости
  • Происшествия
  • После облучения медики обследуют сотрудников центральной геофизической обсерватории Киева
31 октября 2019, четверг, 23:15 65
Происшествия 2019-10-31T23:15:36+02:00
Українські Новини
После облучения медики обследуют сотрудников центральной геофизической обсерватории Киева

После облучения медики обследуют сотрудников центральной геофизической обсерватории Киева

Радиация, Облучение

В Киеве на территории лаборатории центральной геофизической обсерватории ГСЧС нашли капсулы с цезием и обнаружили сильное повышение радиации - 600 при норме в 0,3. Об этом сообщает ТСН.

Вероятно, капсулы могли попасть на территорию в 1986 году.

Первый, кто заметил повышение фона, - это Юрий Чута. Он зашел в лабораторное помещение и случайно включил дозиметр.

"Зашел к завскладом в кабинет, был включен дозиметр. Зашкаливает. Я думал, ошибка, вышел в коридор", - говорит техник по эксплуатации и ремонту оборудования Юрий Чута.

В помещении находиться действительно опасно, заверили спасатели. Руководитель обсерватории говорит, что в этом корпусе замеров радиоактивного фона никогда не делали.

Сейчас работники ГСЧС проходят медицинское обследование, а помещение, где был обнаружен источник радиации, уже пригодно для работы.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве ликвидировали радиационную аварию в геофизической обсерватории.

В одном из зданий Центральной геофизической обсерватории в Киеве на проспекте Науки зафиксировали повышенный уровень радиации.

Больше новостей о: Радиация Облучение

Архив
Новости
Утром откроют движение автомобилей по мосту Метро через Русановский пролив 00:05
В центре Киева загорелся 6-этажный дом, эвакуированы 40 человек 23:41
После облучения медики обследуют сотрудников центральной геофизической обсерватории Киева 23:15
В МИД Украины заявили про подбор кандидатов на обмен пленными 22:32
Анна Скороход . Скриншот видео facebook.com/yan.dobronosov
Депутат Скороход расплакалась в зале Рады из-за игнорирования ее правок 22:11
больше новостей
Пенсионный фонд занижает выплаты военным специально: как получить компенсацию 07:05
В Золотом разведение, Зеленский обещает прорыв, а Гончарук уже поборол коррупцию 07:00 Мнение
Мы были слишком малы и тесны для такого влиятельного политика, - Богдан о Данилюке 13:43
Вячеслав Чечило: Если Порошенко в ближайшее время не сядет, то садить будет он 11:23 Мнение
Богдан Яременко. Фото: facebook.com/bohdan.yaremenko
Депутат Яременко снимал проститутку в Верховной Раде за 100$ в час 11:30
больше новостей
Пенсионный фонд занижает выплаты военным специально: как получить компенсацию 07:05
Кассовые аппараты для бизнеса в смартфоне будут стоить от тысячи гривен 11:35
Демонтаж памятника Жукову. Фото:
В Одессе демонтировали памятник Жукову 18:01
Обстрелы в Золотом-4. Фото: facebook.com/pressjfo.news
Боевики обстреляли жилые дома в Золотом-4, - СЦКК 08:14
Горбатюку в связи с увольнением выплатили почти миллион гривен 10:23
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok