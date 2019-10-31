После облучения медики обследуют сотрудников центральной геофизической обсерватории Киева

В Киеве на территории лаборатории центральной геофизической обсерватории ГСЧС нашли капсулы с цезием и обнаружили сильное повышение радиации - 600 при норме в 0,3. Об этом сообщает ТСН.

Вероятно, капсулы могли попасть на территорию в 1986 году.

Первый, кто заметил повышение фона, - это Юрий Чута. Он зашел в лабораторное помещение и случайно включил дозиметр.

"Зашел к завскладом в кабинет, был включен дозиметр. Зашкаливает. Я думал, ошибка, вышел в коридор", - говорит техник по эксплуатации и ремонту оборудования Юрий Чута.

В помещении находиться действительно опасно, заверили спасатели. Руководитель обсерватории говорит, что в этом корпусе замеров радиоактивного фона никогда не делали.

Сейчас работники ГСЧС проходят медицинское обследование, а помещение, где был обнаружен источник радиации, уже пригодно для работы.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве ликвидировали радиационную аварию в геофизической обсерватории.

В одном из зданий Центральной геофизической обсерватории в Киеве на проспекте Науки зафиксировали повышенный уровень радиации.