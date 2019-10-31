Вятрович вернулся в Институт нацпамяти

Бывший директор Института национальной памяти Владимир Вятрович вернулся на прежнее место работы в качестве спикера нового цикла "ИстФакт", который запускает учреждение. Об этом сообщает сайт организации.

Как сказано на интернет-странице Института, видеоролики проекта "ИстФакт" имеют целью популяризировать историю Украины с помощью эмоциональных, ярких, динамичных, без лишнего пафоса, видео, пишет "Страна".

В учреждении решили, что динамику и яркость лучше всех роликам придаст бывший главный декоммунизатор Вятрович.

В первом выпуске "ИстФакта" Вятрович, странно размахивая руками с растопыренными пальцами, рассказывает о Ноябрьской революции, которая произошла 1 ноября 1918 года в Галичине.

https://www.youtube.com/watch?v=NgA1S__q6DE" frameborder="0" allowfullscreen>

Прямая речь спикера в ролике сочетается с инфографикой, анимацией, показом карт, фотографий, видеореконструкций исторических событий и тому подобным. В таком же формате будут и последующие видеосюжеты.

Такой тип подачи исторической информации сильно напоминает документальную серию "История государства Российского", выпущенную компанией из РФ StarMedia в 2008 году. Разве что россияне не использовали прием вопросов и ответов.

https://www.youtube.com/watch?v=qLVx9J0OHWU" frameborder="0" allowfullscreen>

Как обещают в Институте, на подходе ролики о трезубце, истории создания песни "Щедрик", крымской операции Петра Болбочана и первом патриархе Киевском и всей Украины Мстиславе.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров уволил Владимира Вятровича с должности председателя Института национальной памяти.

Кабмин объявил конкурс на председателя Института нацпамяти.

Также журналист Вахтанг Кипиани, который является претендентом на должность директора Института национальной памяти, оскорбил Президента Владимира Зеленского.