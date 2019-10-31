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31 октября 2019, четверг, 17:11 150
Судебная власть 2019-10-31T17:19:03+02:00
Українські Новини
Суд оставил в силе арест Гладковского с залогом в 10,6 млн гривен

Суд оставил в силе арест Гладковского с залогом в 10,6 млн гривен

СИЗО, НАБУ, Олег Гладковский, Высший антикоррупционный суд
Олег Гладковский. Фото: epravda.com.ua
Олег Гладковский. Фото: epravda.com.ua

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений решение суда, который избрал для бывшего первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского меру пресечения в виде ареста и установил залог в 10,6 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщили в САП.

"Меру пресечения оставили без изменений", - сказал представитель ведомства.

САП настаивала на увеличении залога для Гладковского до 100 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, 18 октября НАБУ допросило Гладковского по подозрению в злоупотреблениях и декларировании недостоверных данных. Высший антикоррупционный суд арестовал Гладковского и установил залог в сумме 10,6 млн гривен. После внесения залога Гладковский вышел из СИЗО.

21 октября Гладковский вышел из СИЗО под залог, а его защита обжалует арест. Гладковский считает расследование против него политически мотивированным.

В апреле перед президентскими выборами журналисты проекта "Наші гроші" обвинили сына Гладковского в миллионых схемах по хищению в оборонном комплексе Украины.

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