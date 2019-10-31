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31 октября 2019, четверг, 16:30 115
Президент 2019-10-31T16:30:04+02:00
Українські Новини
Зеленский заявил, что Украина выполнила почти все рекомендации Еврокомиссии к закону об образовании

Зеленский заявил, что Украина выполнила почти все рекомендации Еврокомиссии к закону об образовании

Нацменьшинства, Закон об образовании, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в ходе комиссии "Украина - НАТО" заверил, что Украина выполнила 6 из 7 рекомендаций Европейской комиссии "За демократию через право" ("Венецианская комиссия") к закону об образовании.

Об этом он сообщил на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве, передают Українські Новини.

"В открытой дискуссии мы не обошли сложных вопросов... Относительно защиты прав национальных меньшинств мы заверили союзников, что Украина выполняет все рекомендации "Венецианской комиссии" относительно закона Украины "Об образовании". Более того, 6 из 7 рекомендаций уже выполнены украинской стороной", - сказал он.

Столтенберг напомнил, что Украине необходимо выполнить данные рекомендации относительно прав нацменьшинств.

"Как вы знаете, я постоянно говорю о важности прав меньшинств. Все союзники согласились, что Украина должна полностью внедрить все рекомендации Венецианской комиссии", - сказал генсек НАТО.

Он отметил, что вопрос меньшинств постоянно беспокоит Венгрию.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский не считает изменение законов "Об образовании" и украинском языке своим приоритетом.

Ранее НАТО поддержало Венгрию в языковом вопросе украинского закона об образовании.

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