Зеленский не считает изменение законов "Об образовании" и украинском языке своим приоритетом

Президент Владимир Зеленский не считает изменение законов "Об образовании" и о украинском языке как государственным своим приоритетом.Об этом он сказал на пресс-марафоне, передают Українськi Новини."Я думаю, что если в обществе есть вопросы по поводу закона об образовании или закона о языке, я говорил уже... Я не думаю, что это сегодня приоритет. Для меня это сегодня не является приоритетом", - сказал он.Также Зеленский сообщил, что ему неизвестно, что имела в виду министр образования Анна Новосад, когда говорила, что в следующем году русскоязычные школы в Украине перейдут на государственный язык учебы - украинский."Я не знаю, что имела в виду госпожа министр образования", - сказал он.При этом Президент пообещал поинтересоваться у министра, что она имела в виду.Как сообщали Українськi Новини, 16 июня закон об украинском языке вступил в силу.Ранее Зеленский заявил, что будет поддерживать украинский язык.