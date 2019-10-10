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  • Зеленский не считает изменение законов "Об образовании" и украинском языке своим приоритетом
10 октября 2019, четверг, 22:04 87
Политика 2019-10-10T22:06:01+03:00
Українські Новини
Зеленский не считает изменение законов "Об образовании" и украинском языке своим приоритетом

Зеленский не считает изменение законов "Об образовании" и украинском языке своим приоритетом

Пресс-марафон Владимира Зеленского. Фото: Офис Президента
Пресс-марафон Владимира Зеленского. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский не считает изменение законов "Об образовании" и о украинском языке как государственным своим приоритетом.

Об этом он сказал на пресс-марафоне, передают Українськi Новини.

"Я думаю, что если в обществе есть вопросы по поводу закона об образовании или закона о языке, я говорил уже... Я не думаю, что это сегодня приоритет. Для меня это сегодня не является приоритетом", - сказал он.

Также Зеленский сообщил, что ему неизвестно, что имела в виду министр образования Анна Новосад, когда говорила, что в следующем году русскоязычные школы в Украине перейдут на государственный язык учебы - украинский.

"Я не знаю, что имела в виду госпожа министр образования", - сказал он.

При этом Президент пообещал поинтересоваться у министра, что она имела в виду.

Как сообщали Українськi Новини, 16 июня закон об украинском языке вступил в силу.

Ранее Зеленский заявил, что будет поддерживать украинский язык.

Больше новостей о: закон о языке Закон об образовании Владимир Зеленский Пресс-марафон

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