Зеленский не считает изменение законов "Об образовании" и украинском языке своим приоритетом

Президент Владимир Зеленский не считает изменение законов "Об образовании" и о украинском языке как государственным своим приоритетом.

Об этом он сказал на пресс-марафоне, передают Українськi Новини.



"Я думаю, что если в обществе есть вопросы по поводу закона об образовании или закона о языке, я говорил уже... Я не думаю, что это сегодня приоритет. Для меня это сегодня не является приоритетом", - сказал он.



Также Зеленский сообщил, что ему неизвестно, что имела в виду министр образования Анна Новосад, когда говорила, что в следующем году русскоязычные школы в Украине перейдут на государственный язык учебы - украинский.



"Я не знаю, что имела в виду госпожа министр образования", - сказал он.



При этом Президент пообещал поинтересоваться у министра, что она имела в виду.



Как сообщали Українськi Новини, 16 июня закон об украинском языке вступил в силу.



Ранее Зеленский заявил, что будет поддерживать украинский язык.