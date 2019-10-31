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31 жовтня 2019, четвер, 16:30 15
Президент 2019-10-31T16:36:40+02:00
Українські Новини
Зеленський заявив, що Україна виконала майже всі рекомендації Єврокомісії до закону про освіту

Зеленський заявив, що Україна виконала майже всі рекомендації Єврокомісії до закону про освіту

Володимир Зеленський, Закон про освіту, нацменшини
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський у ході комісії "Україна - НАТО" запевнив, що Україна виконала 6 з 7 рекомендацій Європейської комісії "За демократію через право" ("Венеціанська комісія") до закону про освіту.

Про це він повідомив на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом в Києві, передають Українські Новини.

відкритій дискусії ми не обійшли складних питань... Щодо захисту прав національних меншин ми запевнили союзників, що Україна виконує всі рекомендації "Венеціанської комісії" щодо закону України "Про освіту". Більше того, 6 з 7 рекомендацій вже виконані українською стороною", - сказав він.

Столтенберг нагадав, що Україні необхідно виконати дані рекомендації щодо прав нацменшин.

"Як ви знаєте, я постійно говорю про важливість прав меншин. Всі союзники погодились, що Україна повинна повністю впровадити всі рекомендації Венеціанської комісії", - сказав генсек НАТО.

Він зазначив, що питання меншин постійно турбує Угорщину.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський не вважає зміну законів "Про освіту" і українську мову своїм пріоритетом.

Раніше НАТО підтримало Угорщину в мовному питанні українського закону про освіту.

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