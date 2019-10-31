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31 октября 2019, четверг, 16:00 8
Внешняя политика 2019-10-31T16:01:04+02:00
Українські Новини
Венгрия в последний момент сняла вето с заявления послов НАТО по Украине

Венгрия в последний момент сняла вето с заявления послов НАТО по Украине

Украина, Нато, Венгрия, Украина-НАТО
Украина, Венгрия. Фото: karpathir.com
Украина, Венгрия. Фото: karpathir.com

Будапешт снял свое вето с принятия заявления комиссии Украина-НАТО, поскольку в последний момент венгерские предложения к документу были учтены. Об этом сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в комментарии государственному агентству MTI, сообщает Европейская правда в четверг, 31 октября.

По его словам, послы НАТО и Украины приняли документ, в который "в последнюю минуту, уже после официального дедлайна", были внесены венгерские предложения.

"В конце концов, наши предложения были учтены, поэтому совместное заявление решительно выступает за ущемленную венгерскую общину и призывает Украину соблюдать международные правила и стандарты международных организаций", – сказал Сийярто.

В принятом заявлении содержится два упоминания, касающихся прав венгерского меньшинства в Украине. В частности, в документе говорится, что союзники призывают Украину полностью выполнить рекомендации Венецианской комиссии относительно Закона об образовании, и Украина обязалась это сделать.

Также в документе сказано, что "успех реформ, включая борьбу с коррупцией, будет иметь решающее значение для создания основы для процветающей и мирной Украины, крепко встроенной среди европейских демократий, преданных общим ценностям, уважению прав человека, меньшинств и верховенства права".

Ранее НАТО поддержало Венгрию в языковом вопросе украинского закона об образовании.

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал языковой закон "неприемлемым"

Тем временем Зеленский надеется, что Венгрия возобновит поддержку Украины в европейской и евроатлантической интеграции.

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