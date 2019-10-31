За 9 месяцев 2019 прибыль банков выросла в 4,4 раза до 48 млрд гривен

В январе-сентябре 2019 платежеспособные банки получили 48,35 млрд гривен чистой прибыли, что в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини. По итогам трех кварталов 2018 банковская система получила чистую прибыль в размере 10,9 млрд гривен. В общем доходы банков за девять месяцев текущего года выросли на 28% до 184 млрд гривен, расходы - на 2% до 13,6 млрд гривен. Высокую динамику доходов банков определил рост чистых процентных и комиссионных доходов банков - на 18% до 59,5 млрд гривен и на 14% до 32,3 млрд гривен соответственно благодаря стремительному развитию потребительского кредитования и безналичных операций с населением. Кроме того, высокие показатели сектора обусловлены существенным доходом от торговых операций государственных банков, в частности, от валютной переоценки. В общем положительный результат всех банков от переоценки и от операций купли-продажи составил 14,8 млрд гривен, за аналогичный период 2018 - имел отрицательное значение (-2,2 млрд гривен). Кроме того, объем отчислений банками в резервы сократился в 2,4 раза - с 19,9 млрд гривен за 9 месяцев 2018 году до 8,3 млрд гривен за 9 месяцев 2019 года. В то же время в январе - сентябре уменьшилось количество и доля убыточных банков. Так, из 76 платежеспособных банков по состоянию на 1 октября 2019 66 банков были прибыльными и получили чистую прибыль 49,6 млрд гривен, что перекрыло убытки 10 банков на общую сумму 1,3 млрд гривен, а по итогам 2018 убыточными были 14 из 77 действующих на тот момент банков. Отмечается, прибыль за 9 месяцев была сформирована в основном Приватбанком (27,4 млрд гривен) и группой банков с западным иностранным капиталом (12,8 млрд гривен), а в 2018 году прибыль банковской системы достигла исторического максимума. Как сообщали Українські Новини, кредиты могут подешеветь: финансисты рассказали, чего ожидать от банков. Также в кассах Ощадбанка теперь можно мгновенно пополнить карту.