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31 жовтня 2019, четвер, 15:40 12
Силові структури 2019-10-31T17:45:03+02:00
Українські Новини
СБУ та ДБР нагрянули з обшуком у Миколаївську митницю

СБУ та ДБР нагрянули з обшуком у Миколаївську митницю

СБУ, Обшуки, ДБР, Миколаївська митниця

Служба безпеки України і Державне бюро розслідувань проводять обшуки на Миколаївській митниці Державної фіскальної служби (ДФС) у зв'язку з можливими порушеннями при оформленні ввезення мінеральних добрив.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Миколаївської митниці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Керівництво Миколаївської митниці ДФС вітає слідчі дії Служби безпеки України і Державного бюро розслідувань, які відбуваються на території митниці й пов'язані з порушеннями при оформленні ввезення мінеральних добрив", - сказано в ньому.

При цьому начальник Миколаївської митниці Роман Кріль повідомив, що він особисто надав ДБР інформацію про можливі неправомірні дії тодішнього керівництва митниці.

"Зокрема, йдеться про те, що через митницю було пропущено 17 партій із мінеральними добривами без нарахування антидемпінгового мита. У результаті є підозра, що держава зазнала збитків на суму 162,7 млн ​​грн", - заявив він.

З його слів, на сьогодні правоохоронці проводять обшуки за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, 10 жовтня ДБР проводила обшуки на Львівської митниці.

Також ДБР розслідує причетність Київської митниці до присвоєння 5 млн гривень при вивезенні відходів цинку за кордон.

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